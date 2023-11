De Akker infuriata: errore degli arbitri, già presentato il ricorso

DE AKKER BOLOGNA

9

POSILLIPO

10

DE AKKER TEAM BOLOGNA: Santini, Mengoli, Puccio 3, Marchetti, Agulha De Freitas 1, Grossi, Camilleri 2, Milakovic 2, Alfonso Pozo, Luongo 1, Cocchi, Musolesi, Pederielli, Takeuchi.

All. Mistrangelo.

POSILLIPO: Izzo, Somma 3, Angelone 1, Rocchino 1, Mattiello, Aiello, Tubic, Cuccovillo 2, Briganti 3, Radojevic, Picca, Saccoia, Spinelli, Serino. All. Brancaccio.

Arbitri: Carmignani e Paoletti.

Note: parziali 2-1, 0-4, 4-2, 3-3.

E’ una De Akker arrabbiata per la sconfitta e decisa a far ricorso quella superata di misura dal Posillipo nella sesta giornata. Partiamo dal fattaccio che ha portato la De Akker a presentare ricorso. Sul punteggio di 2-3 la coppia arbitrale composta da Carmignani e Paoletti ha erroneamente espulso Edoardo Cocchi scambiando il numero di calottina di un compagno di squadra che si trovava in ben altra posizione del campo. Rimasto in vasca Cocchi si è poi visto sanzionato una nuova espulsione temporanea che ha comportato l’esclusione dal resto della partita e il rigore che ha poi portato alla rete del 2-4. La De Akker, forte delle immagini video a sua disposizione, ha già presentato ricorso per l’errore.

La classifica: Recco 18; Savona e Trieste 15; Brescia 12; Ortigia 11; Palermo 10; Posillipo 9; Astra Roma e De Akker 7; Quinto e Salerno 6; Vis Nova Roma 4; Catania 3; Camogli 0.

Filippo Mazzoni