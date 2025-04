De Akker sfida Ortigia Siracusa per un posto in Europa nelle semifinali

La De Akker torna in vasca nelle semifinali che assegnano una posizione tra il quinto e l’ottavo posto. Alle 21, alla Longo, la formazione di Federico Mistrangelo ospita l’Ortigia Siracusa in gara-uno. Chiusa la stagione regolare al quinto posto, la De Akker adesso si appresta a scendere in vasca con l’obiettivo di migliorare il sesto posto della passata stagione e conquistare, per il secondo anno consecutivo, un posto in Europa.

Un anno fa, Cocchi e compagni, settimi inizialmente riuscirono a eliminare Trieste e prendere sesto posto ed Europa. Quest’anno l’avversario è altrettanto di blasone, ma con il vantaggio a favore dei bolognesi del fattore campo a propria disposizione in casa di eventuale gara-tre.

Martedì alle 14,30 si giocherà alla Caldarella di Siracusa. Ecco così che il vantaggio del fattore vasca, a cominciare dalla sfida di stasera.

"L’Ortigia è una buonissima squadra – sottolinea coach Federico Mistrangelo – alla vigilia era inserita prima di noi e Vis Roma nel ranking delle migliori. I campionati sono tutti diversi, nel girone di ritorno hanno perso il loro centro boa, ma hanno giocatori fortissimi e di grande esperienza".

Poi il tecnico ligure analizza la sfida di questa sera. "Non sarà una partita semplice ed inoltre, se dovessimo arrivare alla terza partita, avranno non pochi problemi per prenotare i voli all’ultimo momento. Noi abbiamo disputato un ottimo campionato, ma per confermarlo bisogna fare bene anche in quest’ultima fase. L’ho già detto più volte, anche se grazie a questa formula lo scorso anno abbiamo raggiunto l’Europa, credo che non sia premiante per chi è arrivato quinto e non può giocarsi con la quarta l’accesso alle semifinali scudetto".

Nell’altra semifinale il Posillipo Napoli ospita la Vis Nova Roma.

