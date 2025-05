De Akker supera Ortigia Siracusa e vola in finale per il quinto-ottavo posto

DE AKKER

12

ORTIGIA SIRACUSA

11

DE AKKER TEAM : Valle, Abramson 4, Rouwenhorst, Bragantini 2, Milakovic 1, Lucci 1, Tringali, Gallo, Condemi, Luongo 4, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo.

ORTIGIA SIRACUSA: Tempesti, Cassia 2, Avakian, La Rosa 1, Di Luciano, Giribaldi, Kalaitzis 2, Carnesecchi, Campopiano 2, Inaba 4, Scordo, Napolitano, Ruggiero, Marangolo. All. Piccardo.

Arbitri: Severo e Ricciotti.

Note: parziali 1-3, 1-2, 7-3, 3-3.

La De Akker batte l’Ortigia, torna in Europa e vola in finale per il quinto-ottavo posto dove, a partire da martedì 6 maggio, affronterà il Posillipo Napoli. Al termine di una sfida caotica e piena di colpi di scena, la formazione di Federico Mistrangelo batte di misura i siciliani e si conquista la certezza della partecipazione, per il secondo anno consecutivo, alle competizioni europee.

Sotto 2-5 all’intervallo, Cocchi e compagni ribaltano la situazione nella ripresa piazzando un decisivo parziale di 7-3 che indirizza definitivamente il match dalla loro parte, grazie alla grande vena realizzativa di Abramson e Luongo. Decisiva l’espulsione per brutalità di Kalaitzis nel terzo tempo che lascia per 4’ in inferiorità numerica i siciliani, con il giallo, nell’ultimo quarto, della espulsione di Napolitano. Il siciliano torna in vasca nonostante le 3 espulsioni temporanee, gli arbitri se ne accorgono dopo 1’30" di gioco, con gli arbitri che decidono di far ripartire la partita dal momento del terzo fallo del giocatore.

Nel finale l’Ortigia prova a rientrare in gara, ma la De Akker riesce a resistere e portare a casa la posta piena. Adesso la finale quinto-ottavo posto col Posillipo con gara 1 martedì alla Carmen Longo, ritorno venerdì 16 maggio a Napoli ed eventuale gara 3 martedì 20 maggio di nuovo a Bologna.

Filippo Mazzoni