De Akker, torna il sorriso. Nel mirino il quarto posto

DE AKKER 18 NUOTO CATANIA 12

DE AKKER TEAM: Valle, Abramson, Rouwenhorst 1, Bragantini 2, Milakovic 1, Lucci 3, Tringali 1, Gallo 2, Condemi 1, Luongo 3, Cocchi 1, Urbinati 3, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo. NUOTO CATANIA: Rossi, Biocanin, R. Torrisi 3, Vukicevic, Gulisano, Foti, G. Torrisi 3, Orlando, Catania 5, Russo, Emmi, Riolo 1, Akmalov, Trimarchi. All. Dato. Arbitri: Colombo e Scappini. Note: parziali 4-2, 4-3, 7-3, 3-4.

La De Akker batte Catania, torna a sorridere e rimane in scia del quarto posto portandosi a -3 dal terzetto che la precede. Nella seconda sfida casalinga consecutiva, la formazione di Federico Mistrangelo, priva per influenza del portiere Rocco Valle, fatica all’inizio a trovare i giusti ritmi e solo nel corso dell’incontro fa valere la propria superiorità tecnica. Inizio in salita per la De Akker sotto per la rete immediata di Torrisi. La reazione è fulminea e grazie a Urbinati, Luongo, Milakovic e Lucci, contrastati solo dal gol sempre di Torrisi, la De Akker chiude si porta avanti 4-2.

Nella seconda frazione segnano Gallo su rigore, Lucci, Tringali e Bragantini su rigore sembrano chiudere la partita ma Catania accorcia con le reti dei due Torrisi per l’8-5 di metà tempo.

Nella ripresa Catania riporta gli ospiti sul -2 , ma la De Akker è irresistibile piazza un parziale di 7-2 e chiude la terza frazione avanti 15-8 mettendo l’impronta definitiva sulla partita. L’ultima frazione è pura accademia fino al fischio finale. Sabato prossimo alle 18 la De Akker sarà ospite di Trieste in una sfida che potrebbe essere decisiva nella corsa al quarto posto..

"E’ stata una partita tutt’altro che facile – ha sottolineato Matteo Pederielli – avevamo studiato una particolare difesa che potesse aiutarmi non avendo l’esperienza di tanti minuti e direi che a parte l’inizio sia andato tutto bene. Ora ci aspettano una serie importante di scontri diretti".

Le altre gare: Palermo-Quinto 9-6, Florentia-Savona 9-17, Onda Forte Roma-Posillipo 7-17, Olympic Roma-Vis Nova Roma 11-13, Brescia-Trieste 10-8, Ortigia-Pro Recco 6-14.

La classifica: Pro Recco e Brescia 55, Savona 48, Trieste, Vis Nova Roma e Posillipo Napoli 34, De Akker Bologna 31, Ortigia 23, Palermo 20, Florentia 18, Quinto 16, Olympic Roma 11, Onda Forte Roma 5, Catania 4.