De Lucia coach nazionale. Ufficiale la nomina azzurra

La notizia era nell’aria dallo scorso mese di novembre quando il pluricampione olimpico Davide Tizzano fu eletto presidente della Federcanottaggio subentrando a Giuseppe Abbagnale, un’altra indimenticabile leggenda del remo, ma è stata ufficializzata solo ora: il nuovo direttore tecnico federale Antonio Colamonici ha affidato all’allenatore della Canottieri Firenze Luigi De Lucia l’incarico di head coach del settore e delle Nazionali under 19.

Da più di trent’anni De Lucia è uno dei maggiori artefici dei trionfi della società gigliata, la più titolata della Toscana e fra le top 10 d’Italia. Classe 1970, con un passato di nuotatore e pallanotista della Rari, approdò nel circolo del Ponte Vecchio sul finire degli anni ’80, prima come atleta poi come collaboratore dello staff tecnico. E dal 1994 è direttore tecnico-allenatore della prima squadra che in questo lungo arco di tempo è sempre rimasta ai vertici del canottaggio nazionale collezionando anche grandi risultati in campo internazionale. Ma non solo, perché dal 2005 al 2008 è stato anche alla guida della Nazionale femminile, che contribuì a portare al livello dei Paesi più evoluti, mentre lo scorso anno entrò a far parte dello staff tecnico federale della squadra under 23 che ai Mondiali di categoria che si svolsero a Plovdiv (Bulgaria) dominò conquistando 9 medaglie (5 ori, 3 argenti, 1 bronzo) e il primo posto assoluto nella classifica per nazioni.

Eletto nel 2005 “miglior allenatore italiano” aveva ricevuto quattro anni prima anche il premio di “miglior allenatore emergente”. Nel corso della lunga carriera in biancorosso i suoi atleti hanno vinto oltre duecento titoli tricolori e 35 iridati in tutte le categorie e specialità, collezionando decine di altri successi internazionali, l’ultimo dei quali nel 2024 con Giovanni Paoli, pluricampione europeo e mondiale under 19, capovoga del quattro senza azzurro.

Dalla Canottieri Firenze ha portato altresì alla partecipazione ai Giochi olimpici di Francesco Fossi (con le Fiamme Gialle) e Stefano Oppo (con i Carabinieri), ai Giochi Paralimpici di Andrea Marcaccini e Fabrizio Caselli, ai Giochi olimpici giovanili di Bernardo Nannini.

