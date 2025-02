De Simone, nuovo presidente della Fipav: "Non era scontato, sono felice e motivato"

Viene da Imola il nuovo presidente della Fipav provinciale. Pasquale De Simone, partenopeo di origine ma ormai imolese d’adozione e artefice nella nostra città delle attività della scuola di pallavolo Diffusione Sport, è estato eletto presidente del comitato territoriale di Bologna della Federazione Italiana Pallavolo. Nelle elezioni, svoltesi domenica alla presenza delle società della provincia (ognuna con un peso di voti diverso) De Simone ha vinto con il 51 per cento contro il 47 del suo avversario, Franco Tapparo della Paolo Poggi di San Lazzaro (2 per cento le schede bianche). Raccoglie il testimone dall’uscente Alessandro Baldini.

"Non avevo mai partecipato a nessune elezione, neppure quelle di rappresentante di classe a scuola, e alla mia prima esperienza ho vissuto sensazioni nuove – racconta De Simone –. È arrivato un risultato sulla carta non scontato, essendoci diverse società che non ci sostenevano, ma ce l’abbiamo fatta. Era un obiettivo che avrei voluto realizzare, prima o poi, e nel momento in cui Baldini ha lasciato mi sono fatto avanti".

Cosa porterà di nuovo alla Fipav Bologna?

"Ho già detto alle società che non voglio stravolgere quanto si è fatto. Voglio solo aggiungere le mie capacità creative che ho messo in pratica con Diffusione Sport, quindi ricerca di risorse, di personale, organizzazione di eventi, comunicazione: tutti aspetti che vorrei potenziare".

Qualcuno potrebbe copiare il modello Diffusione Sport, ossia offrire attività sportiva gratuitamente?

"Come ho detto alle società, mi è dispiaciuto che in questi anni nessuna ci abbia mai chiesto informazioni su come portiamo avanti questo progetto. Io ho piacere che queste conoscenze siano trasferite ad altri, altrimenti non organizzerei eventi come la conferenza di sport a Imola. Sono per l’apertura delle idee, e in questo senso il comitato è aperto a chiunque voglia essere coinvolto".

Diffusione Sport deve temere un suo abbandono?

"Nel tempo si è creato un gruppo di persone eccezionali che sono la forza di Diffusione Sport. Io negli anni ho ridotto ciò di cui mi occupavo e tutta l’attività pallavolistica è ora in carico al gruppo di 80 volontari che è abbondantemente in grado di portare avanti tutto. Io sarò il presidente di tutte le società ma non abbandono Diffusione Sport, per cui dovesse esserci bisogno resto a disposizione. Così come, ripeto, sono a disposizione di tutte le società".