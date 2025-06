Decima edizione del GT10: dal mare alla vetta tra sport e natura

Tutto pronto per la decima edizione del GT10 “Dal Mare alla vetta“ in programma domenica mattina (partenza ore 8 largo Taliercio di Marina) la ormai tradizionale manifestazione sportiva tra agonismo e passeggiata, tra natura e scoperta del territorio, organizzata dalla Asd Grande Trekking con il patrocinio di Regione, Comune, Parco Alpi Apuane e Fondazione CR Carrara. Tre le opzioni a scelta per i partecipanti: la gara di trail running di 35 km con oltre 2300 metri di dislivello positivo; la gara di 21 km con 1500 metri di dislivello; la camminata non competitiva aperta a tutti, con possibilità di scegliere tra i due percorsi (21 o 35 km.) in base al proprio livello di allenamento. Tutti i percorsi si sviluppano lungo sentieri, mulattiere e sterrate di montagna, classificati di livello E (escursionistico).

L’organizzazione ricorda che è obbligatorio seguire il tracciato ufficiale, essere in possesso del materiale minimo richiesto per la sicurezza personale, pena la squalifica; avere acquisito una reale capacità di autonomia personale in montagna. "Il GT10 si svolge in semi-autonomia nel rispetto dell’ambiente montano e ciascun partecipante è responsabile della propria idratazione e alimentazione tra un punto e l’altro" scrive in una nota l’organizzazione che comunque, oltre alla presenza di alcune fontane naturali, lungo il percorso garantisce tre punti ristoro ufficiali, oltre a quello finale. Iscrizioni, regolamento e dettagli tecnici sul sito www.grandetrekking.com.

