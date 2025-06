Del Papa Morrovalle promossa in A2, Cipolla d’Oro Montesanto ai playoff per la serie A

La Del Papa Morrovalle torna nell’A2 di bocce mentre la Cipolla d’Oro Montesanto Picena si giocherà la promozione in serie A nello spareggio contro la Mister Eenrgy Sarno. Incredibile la promozione della Del Papa Morrovalle in A2 al termine di un girone di serie B equilibratissimo deciso all’ultima giornata, quando gli uomini della bocciofila presieduta da Luca Scocco hanno battuto 6-2 il Colbordolo nel confronto diretto che ha sancito il sorpasso definitivo in classifica. Della squadra (allenata da Enrico Castagna, accompagnata dal dirigente Stefano Micucci e seguita dal presidente onorario Domenico Torresi e dal vice presidente Samuele Re) fanno parte Moreno Capponi (capitano), Boris Cassarino, Marco Petterini, Simone Renzi, Franco Sampaolo e Marco Traini. Per la Bocciofila Morrovalle un’annata d’oro con la promozione in A2 della squadra maschile e la qualificazione alla final four scudetto di quella femminile, arrivata la settimana scorsa.

Ma nel Maceratese si festeggia, seppur mantenendo ancora il profilo basso, anche l’accesso ai playoff per salire in serie A della Cipolla d’Oro Montesanto. La squadra di Potenza Picena si è piazzata al secondo posto del girone 2 della serie A2 e dovrà quindi giocarsi l’accesso in A con la seconda del girone 1, la Mister Energy di Sarno (Salerno). Si giocherà un doppio confronto e sarà il sorteggio a decidere se si giocherà prima in Campania o a Potenza Picena. Le date saranno probabilmente quelle del 28 giugno e del 12 luglio. La squadra, allenata da Sauro Petrelli, è composta da Luca Petrelli (capitano), Maurizio Ascani, Domenico Dari, Anoir Malizia, Luca Sabbatini e Leonardo Stacchiotti. Dirigente Emanuele Morresi.