Delusione Dosso: niente finale dei 100

Molto male, e ancor di più per l’illusione del giorno prima. Zaynab Dosso, ai campionati mondiali d’atletica leggera di Tokyo, chiude al sesto posto la sua semifinale dei 100 col tempo di 11’’22; per entrare in finale occorreva arrivare o tre le prime due, o correre a livello del suo record. Zaynab parte male, è subito nelle retrovie e ci resta. Davanti, impressionate la prova di Melissa Jefferson con un sontuoso 10.74, con Tina Clayton seconda con 10.90 e il terzo posto di Dina Asher Smith con 11.02: alla fine questo tempo le garantirà l’accesso in finale come ultimo crono, 1/100 peggio del record italiano di Zaynab che chiude con il 18° tempo delle tre semifinali.

Così Zaynab Dosso a fine gara: "Non è che abbia poca voglia di parlare, è che mi immaginavo una giornata diversa. Volevo uscire da questo stadio senza rimpianti e invece guardando indietro sono tante le cose che non sono andate per il verso giusto. Credo di aver gestito male tutto il pre-gara, dal riscaldamento al tempo passato nella call-room (la stanza in cui gli atleti aspettano di entrare in campo, ndr) e pure la gara è andata male. Così ho buttato via una grande occasione, quella su cui puntavo da inizio stagione". Alla domanda sul futuro, così la Dosso: "Devo mettermi alle spalle questa brutta giornata e pensare positivo. Sono venuta a Tokyo per correre la gara individuale, ma anche la staffetta 4x100 e non devo spostare i miei pensieri negativi sulle ragazze della staffetta. Daremo tutto, come sempre".

In effetti la stagione tutto sommato negativa pare non dare tregua alla Dosso, 26 anni appena compiuti. L’inizio a livello indoor è stato ottimo (lei è una grande partente e i 60 indoor le si addicono), ma poi l’infortunio patito poco prima dell’inizio della stagione all’aperto ha cambiato le carte in tavola. Dopo i mondiali, lei e il suo allenatore Giorgio Frinolli, dovranno pensare alla stagione al coperto.

Ma intanto c’è la staffetta da onorare, la cui batteria si corre sabato alle 13,45. Ovviamente ci sono tutte le squadre più forti al mondo, a partire da Stati uniti e Giamaica. I tecnici azzurri, Dosso, a parte, devono scegliere tra Gaya Bertello, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Amanda Obijiaku, Alice Pagliarini e Alessia Pavese. La finale, più che raggiungibile per l’Italia, è domenica alle 14,10.