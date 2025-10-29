Derby al cardiopalma, senza vinti né vincitori. Tra Forte e Cgc finisce con un gol per parte

FORTE DEI MARMI

1

VIAREGGIO

1

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ballestero, Duhalde, Lopez, Bozzetto, Checchetto, Raffaelli. All. Crudeli.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Torner, Ambrosio, Muglia, Rosi, Lombardi. All. De Gerone.

Arbitri: Galoppi-Iuorio.

Marcatori: 6’ pt Cinquini; 24’ st Lopez.

FORTE DEI MARMI - Finisce 1-1 il derby e alla fine esultano tutti. Esulta il Forte perché trova il pari, giustissimo, a 44 secondi dalla fine. Esulta anche il Cgc, che incassa il pari quando stava già pregustando la vittoria, ma alla fine deve rendere merito agli avversari che non hanno mai mollato. È stato un derby nel derby, visto il numero di ex in campo e in panchina (Ambrosio, Torner, Cinquini, Raffaelli, De Gerone, Belli), ed è stato un derby fra una squadra giovane e con ritmo, il Forte, e una esperta e più compassata, il Cgc Viareggio. Alla fine il pari ha proprio messo tutti d’accordo, perché la pista ha detto che la squadra più debole, il Forte, il pari se lo è meritato e la squadra più forte, il Cgc, ha avuto il merito di tenere il derby in pugno per 2956 secondi suo 3000 totali. Spettacolo in pista ma anche in tribuna con tanti viareggini presenti e tanti fortemarmini che, cavalllerescamente, hanno dato il giusto tributo agli idoli degli anni passati. Proprio uno di questi, Enric Torner, impiega appena 36’’ secondi a cercare la porta, ma la staffilata dell’asso spagnolo non inquadra la porta.

Il Forte si vede dopo 80’’, con Duhalde che chiama alla respinta un Gomez che sarà grande protagonista della partita. Duhalde all’inizio è il più attivo, ma a passare è il Cgc con un’azione rifinita da dietro porta da Ambrosio per Cinquini che in diagonale buca Gnata. Il Forte la mette sul ritmo e ci prova. Bozzetto si presenta davanti a Gomez e riesce a superarlo, ma sulla linea salva Rosi. All’11’ arriva un’altra grande occasione targata rossoblù, ma il rigore di Ballestero non scalfisce il granitico totem Gomez. Ancora il portierone argentino respinge di guanto su Ballestero, poi è Lombardi ad attenuare il pressing chiamando Gnata alla respinta. L’ultima grande occasione del primo tempo è firmata dall’ex Raffaelli ma Gomez respinge la bordata.

Nella ripresa il Cgc sfiora il raddoppio con Ambrosio, che solo davanti a Gnata alza troppo, ma è un susseguirsi di occasioni da ambo le parti. Ci prova Torner, ma Gnata respinge in tuffo, poi Lopez imbuca per Ballestero che spacca la traversa. A 5’ dalla fine Bozzetto dribla Cinquini e coglie il palo, ma non è finita. A 2’ dalla fine Toner frana su Bozzetto ed è il 10° fallo. Il tiro diretto di Duhalde viene respinto da Gomez, ma Ambrosio alza troppo la stessa ed è nuovamente tiro diretto. Stavolta ci prova Ballestero ma l’esito è lo stesso: Gomez-Forte 1-0. Sembra finita ma all’ultima occasione Lopez si invola, approfitta di un buco centrale determinato dall’incrocio Ambrosio-Ballestero, e batte Gomez. L’ultima occasione, esattamente come la prima, è firmata Torner a 10’’ dalla fine ma Gnata respinge di guantone. Finisce qui. Derby correttissimo (nessun cartellino) e infinito.

Sergio Iacopetti