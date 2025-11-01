Derby al PalaBarsacchi. Il Centro sfida il Follonica

Proseguire nella scia di risultati positivi e tirar fuori una prestazione più soddisfacente delle ultime, contro una diretta avversaria per un posticino al sole. Il Cgc Viareggio imbattuto, e comunque protagonista di un buonissimo avvio di stagione, ospita stasera alle 21 al PalaBarsacchi il Follonica. Partita speciale, storica, ricordando i tanti epici scontri del passato, che può valore molto sopratutto sotto il profilo del morale. De Gerone, che dovrebbe avere tutta la rosa al completo, compreso gli acciaccati Muglia e Ambrosio, se la vuole giocare e catechizza i suoi. "Mi aspetto – sottolinea – che sotto il profilo della fase difensiva ci siano dei miglioramenti importanti perché, al netto delle poche reti subìte, abbiamo comunque palesato una certa sofferenza. Avere problemi dietro condiziona anche la fase ripropositiva e questo non va bene. Contro il Forte deoi Marmi abbiamo sofferto troppo, non mi aspetto miracoli ma passi in avanti sì. Per noi questo è uno scontro diretto e vogliamo giocarci le nostre possibilità perché possiamo mettere in difficoltà chiunque". I maremmani, ad eccezione della debacle alla 3^ giornata in quel di Trissino (0-7), hanno dimostrato una forza offensiva di assoluto valore con il 5-3 sul Breganze, il 4-4 con il Sarzana e il 7-3 rifilato al Giovinazzo. In rampa di lancio il cavallo di ritorno, via Trissino, Fantozzi (4 reti) i confermatissimi Davide e Francesco Banini (4 reti ciascuno) e il nuovo acquisto ex Novara, Vega (3 reti). "La loro arma migliore, oltre che nella qualità dei singoli – analizza De Gerone – sta nel fatto che si conoscono tutti molto bene. Ci vorrà un grande Cgc per avere la meglio. Io ci credo".

Sergio Iacopetti