Derby decisivo tra Italposa Forlì e Mia Office Pianoro per la terza piazza

Il match clou della terza giornata di ritorno è decisamente quello fra Italposa Softball Forlì e Mia Office Pianoro: il derby che andrà in scena oggi al campo di Polidoro Pian di Macina (alle 14.30 gara1 e 40 minuti dopo il termine il via a gara2) vale la terza piazza: l’Italposa, con 16 gare vinte e 6 perse, è seguita a strettissimo giro dalle bolognesi, quarte con 17 gare vinte e 7 ko; Pianoro viaggia con una giornata giocata in anticipo e solo la differenza percentuale divide in classifica le due formazioni. All’andata fini con un pareggio: le forlivesi si imposero 6-4 in gara1, poi Pianoro 1-2.

Le bolognesi si fanno apprezzare più in battuta, con una media di squadra di .344, la seconda migliore alle spalle della capolista Bollate. Dietro alle felsinee l’Italposa, con una media di .303. Le emiliane vantano ben quattro elementi con una media oltre i .400: l’americana Nolan leader con .492 di media 2 Hr e 32 Rbi; subito alle sue spalle l’altra americana Bajusz con .444; seguono l’ex Trevisan (.433) e Bortolotti (.404).

In pedana invece l’Italposa è avanti: conta una media punti guadagnati sul lanciatore di 1.67; ben distanziate le bolognesi con 3.15 di Pgl. Il parco di pitcher emiliano conta Desii e Milano a coprire la partita riservata alle lanciatrici italiane, mentre la pedana delle straniere è coperta egregiamente da Bajusz, una delle migliori del campionato. Di contro l’Italposa sul monte ha a disposizione la punta di diamante Cacciamani e Comar, mentre nella partita delle straniera un’altra protagonista del campionato, Jordan Johnson; l’americana, però, dopo questa gara lascia le compagne per volare in Usa a disputare un campionato professionistico; in settimana giungerà in Italia la sua sostituta.

Vari sono gli intrecci fra le due società e da ambo le parti sono presenti ex: nelle file emiliane sono presenti, oltre alla già citata Eva Trevisan, per tanti anni al Buscherini, le giovani Kylie Milano e Ilaria Rubano, fino al coach Juni Francisca, seduto sulla panchina bianconera nelle ultime quattro stagioni. Con la maglia dell’Italposa invece Moreland, la lanciatrice Comar e, nello staff, il coach Pablo Suarez.

Le altre gare: Caronno-Saronno, Bollate-Collecchio, Parma-Rovigo, Castelfranco-Macerata.

Classifica: Bollate (19-4) .826; Saronno (18-4) .818; Forlì (16-6) .727; Pianoro (17-7) .708; Caronno (13-9) .591; Thunders (8-14), Collecchio (8-14) .364; Macerata (7-14) .333; Rovigo (4-18) .182; Parma (1-21) .045.

e. ma.