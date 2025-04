Derby di Serie C: Estra Siena Bsc e Monteriggioni cercano riscatto

Torna domani, con start alle 15, il derby di serie C tra Estra Siena Bsc e Monteriggioni, due squadre in cerca di riscatto dopo i ko della prima giornata di campionato (il Siena ha perso 20-10 con il Padule, il Monteriggioni è stato sconfitto 19-3 dal Perugia). Con l’obiettivo di archiviare subito la prestazione in chiaroscuro della scorsa settimana ad Arezzo, allora, il tecnico bianconero Francesco Carta dovrebbe schierare come lanciatore partente Alejandro Fernandez Matos, a differenza che all’esordio, quando la prima pallina venne affidata a Paulino. Con Dario Osti e Dario Querci ancora fuori dai giochi causa infortunio, dietro il piatto di casa base, Leandro Fernandez Matos sarà costretto a fare gli straordinari. Per il resto, dovrebbe essere confermato il roster della settimana scorsa.

Rispetto alla passata stagione, la squadra di Monteriggioni presenta alcune novità importanti. A guidare la squadra valdelsana c’è oggi l’italo-venezuelano, grossetano d’adozione, Vic Luciani, classe 1946, tricolore, da giocatore, tre volte con la Fortitudo Bologna e una con il Bbc Grosseto (nel 1986), sette volte guanto d’oro nella Serie A italiana. Per quanto riguarda il roster, invece, non ci sono più Jacquez Garcia e Paniagua Suarez, passati ai Boars Grosseto, ma sono arrivati Alessandro Brocca, dall’Under 18 del Bsc Grosseto e Gregorio Pugliese, Edoardo Palarchi e Dario Soldati, anche loro trasferitisi dal Bsc Grosseto ma Under 15.

Guardando ai precedenti, a livello seniores, le due squadre del senese si sono incrociate solamente la scorsa stagione. Entrambi i derby sono stati vinti dall’Estra Siena Bsc: 21-10 a Castellina Scalo all’andata e 17-7 al ritorno.