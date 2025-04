Derby salvezza al PalaCosta: Life365.eu sfida Teodora per la permanenza in B1

Quattro finali e una rimonta per riscrivere in 28 giorni il destino di una stagione tortuosa. È la sfida che attende la Life365.eu, impegnata oggi (ore 17) al ‘PalaCosta’ di Ravenna contro la Teodora in un derby salvezza per cuori forti. Quartultima a quota 28 (-4 dalla salvezza), Forlì è "tra color che son sospesi": arriva sull’onda di tre successi, ma deve compiere l’impresa per alzare i decibel della speranza, consapevole che una battuta d’arresto vorrebbe dire rischiare grosso, e accetta ‘regali’ dalla capolista Volley Team Bologna e/o dalle panterine della Imoco San Donà, rispettivamente opposte a Castelfranco Veneto e Verona, dirette concorrenti nella lotta per la sopravvivenza in B1. Le bizantine, viceversa, osservano dall’alto dei loro 37 punti: hanno rovesciato Giorgione a domicilio, ma deposto le armi in chiave playoff (-10) e sono decise a chiudere la pratica salvezza (+9).

Primo match-point salvezza, invece, per la Querzoli. Rotolata giù dal Titano (3-0) dopo una striscia positiva di tre turni – sconfitta ammortizzata, però, dai ko di Montorio al Vomano e Falconara –, Forlì ospita oggi (ore 18) nella magione del Ginnasio sportivo una Paoloni Macerata spensierata e senza più nulla da chiedere al proprio campionato, ma non per questo disposta a fare sconti né tantomeno a sbracare.

Mariella (nella foto con coach Kunda) e sodali vanno a caccia di quel mattoncino che ancora manca per scongiurare anche l’eventualità (remota) dei playout (2 o meno punti di scarto tra quartultima e quintultima) e festeggiare l’aritmetica salvezza in serie B con tre turni d’anticipo. Sesti con 39 punti (+5 su Forlì), ma ormai staccatissimi (-16) dal secondo posto, appannaggio della Sab Group Rubicone, che fa rima con playoff, i marchigiani dei califfi Claudio Stella (palleggiatore) e Riccardo Tobaldi (opposto) proveranno a replicare il pienone dell’andata.

Marco Lombardi