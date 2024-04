Di Credico, Campana,. De Ceglie e Baroncini agli Europei di Grecia

Il quartetto Record Team pronto per gli Europei di nuoto pinnato. Sono ben 4 gli atleti della Record Team convocati dal ct azzurro Bartolini per i campionati europei assoluti di pinnato in programma nella città greca di Ioánnina dal 25 giugno. Ognuno dei 4 alfieri allenati da Federico Nanni porta con sé una storia agonistica straordinaria.

Edoardo Di Credico: l’esordiente. Dopo la sorella maggiore Giorgia, anch’essa convocata per gli Europei del 2014, Di Credico si è imposto nei 200 e 400 metri stile pinne, conquistando meritatamente il primo palcoscenico internazionale.

Riccardo Campana: la conferma. Dopo l’argento europeo del 2017 e il bronzo iridato del 2018 sui 400 velosub, Campana punta a una conferma sul podio continentale.

Davide De Ceglie: l’uomo da battere. Pluricampione mondiale ed europeo sulla 6 chilometri di fondo, cercherà di confermare il titolo continentale conquistato nelle ultime due edizioni.

Silvia Baroncini: la capitana. Oramai detentrice del record di convocazioni azzurre consecutiva, ben 13 dal 2007 a oggi, la Baroncini tenterà di salire nuovamente sul podio con la staffetta mista veloce, che l’anno passato le ha regalato uno splendido argento iridato.