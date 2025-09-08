Di Pancrazio porta le Blue Girls agli Europei: "Un’esperienza unica. Vogliamo vincere"

PRAGA (Repubblica Ceca)

Unica giocatrice delle Blue Girls convocata dall’head coach Craig Montvidas per l’Europeo di softball in programma fino a sabato a Praga, Felicia Di Pancrazio è giunta all’appuntamento azzurro dopo un anno particolarmente intenso, non solo sotto il profilo agonistico. Un anno nel quale ha affrontato la maturità al Manzoni, le prime settimane di college e una serie di eventi drammatici che hanno funestato il quotidiano delle Blue Girls. Per lei, abruzzese classe 2006 (compirà 19 anni il 27 settembre), quasi un romanzo di formazione. Al debutto, ieri, Italia subito vincente, 11-0, sulla Germania, con Di Pancrazio non ancora utilizzata.

"Credo di essere cresciuta molto a livello personale – racconta –, sono stati passaggi importanti per la mia vita".

Di Pancrazio, partiamo dalla maturità. Che effetto fa?

"Ho superato l’esame a giugno. È stato un grande successo per il mio percorso: dopo aver cambiato molte scuole e diverse città, ho avuto la possibilità di fermarmi a Bologna, che è diventata la mia seconda casa. Qui lo sport ha affiancato la mia vita scolastica, ma quest’anno non è stato tutto semplice".

Come sono stati gli ultimi mesi, dopo i drammi di Alice Morelli e Veronica Casella?

"Non sono stati facili, ma in queste situazioni ci siamo ritrovate ancora di più come squadra: avevamo bisogno l’una dell’altra per cercare di uscire da questo momento buio, prima con la scomparsa di Alice e poi quella del nostro manager Veronica. Quello che ci ha fatto conoscere, stare assieme e che ci univa a loro era il softball. Abbiamo giocato per loro, erano sempre nei nostri pensieri" .

Si può sostenere che lo sport offra una via d’uscita per affrontare certi momenti?

"Sì, è stato un aiuto per uscire da questo periodo. Ci sono tante difficoltà, ci vuole tanto tempo e ce ne vorrà anche altro, ma stando vicine, stando sempre insieme e seguendo la nostra passione, diventa meno dura".

Ha appena cominciato una nuova avventura negli Stati Uniti. Cosa si aspetta?

"Ho intrapreso il primo anno di college al Florida Southwestern. Sinora ho solo fatto pochi giorni, poco prima dell’arrivo qui con la squadra: per me è una nuova realtà, lì è tutto incentrato sul softball. Mi sveglio al mattino e vedo il campo davanti a me, è molto stimolante. L’obiettivo è che tutto questo mi aiuti a crescere ancora sia a livello sportivo che umano".

I cambiamenti sembrano non spaventarla.

"Sono andata via di casa quando avevo 15 anni, quindi non ho paura di affrontare queste cose. Ma è sempre un grande passo, senza dubbio".

Prima, però, c’è l’Europeo. Lei ha disputato e vinto con l’Italia anche quello del 2024. Cosa è cambiato a un anno di distanza?

"Giocare sempre in questo anno mi è servito e, per il resto, qui anche solo guardare le mie compagne di squadra mi porta a migliorare: poter condividere il campo con loro non è una cosa da tutti, ne vado fiera e cerco di sfruttare il più possibile tutto quello che mi danno e tutto quello che riesco a prendere".

Che Europeo sarà per lei e per l’Italia?

"Anche qui, punto a crescere nel mio percorso sportivo, a condividere molti momenti con le mie compagne e a replicare il successo di un anno fa. Siamo una squadra veramente forte e molto coesa: abbiamo tutti i buoni propositi e siamo concentrate, quello è il nostro obiettivo".