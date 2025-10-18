Diavoli al debutto in casa: "Vogliamo divertire"

Il Valorugby debutta in casa in questo campionato ospitando i Rangers Vicenza al Mirabello, con inizio del match alle 15.30. È la seconda giornata di Serie A Elite.

I veneti minacciano d’esser ostacolo rognoso, più impegnativo di quel Colorno travolto sabato scorso dalle mete granata. In evidente crescita nelle ultime due stagioni, i Rangers sono stati protagonisti di una interessante campagna estiva e vantano un bel drappello di ex-Diavoli: Panunzi, Tavuyara, Mirenzi, Leaupepe e il pack coach Festuccia.

Nella prima giornata i vicentini hanno giocato alla pari con il Petrarca (erano avanti 27-17 al 60’), prima di cedere nel finale; in Coppa Italia i biancorossi hanno sconfitto Biella e Colorno.

Violi disegna un Valorugby non dissimile da quello di sabato scorso, con la novità di Roura in terza linea; prima linea classica (Favre, Cruz e Diaz), con Bigi e Rimpelli pronti a entrare.

"Vogliamo essere una squadra che diverte e che si diverte - ha detto il capitano Favre ai microfoni della Lega Rugby - Vogliamo celebrare al meglio questi ottant’anni di rugby reggiano e vogliamo che tutti i reggiani che ci seguono si sentano rappresentati da noi. C’è molta competizione interna e questo è un gran bene".

La formazione Valorugby: Brisighella; Bruno, Cuminetti, De Villiers; Hugo, Casilio, Gherardi; Ruaro, Wagenpfeil, Roura; Portillo, Schinchirimini; Favre (cap.), Cruz, Diaz. Panchina: Bigi, Rimpelli, D’Amico; Nasove, Perez Caffe; Gherardi, Schiabel, Leituala.

Serie A Elite, seconda giornata: oggi ore 15.30 Biella-Viadana, Valorugby-Rangers; 16.30 Mogliano-Rovigo (Rai Sport); domani 14.30 Lyons-Fiamme Oro, Petrarca-Colorno.

Le partite sono live su The Rugby Channel, sito web a pagamento.

Classifica: Rovigo, Valorugby, Viadana, Fiamme Oro e Petrarca 5 punti; Biella e Rangers 1; Mogliano, Colorno e Lyons 0.

Vecchi diavoli. Dove sono finiti i giocatori che in estate hanno salutato la Canalina? Bertaccini alle Zebre, Mastandrea al Verona, Renton al Northland nella sua Nuova Zelanda; Tavuyara e Mirenzi ai Rangers; Garziera, Pavesi e Bozzoni al Colorno; Pisicchio e Mazzanti alle Fiamme Oro; Dario Schiabel a Mogliano e Marinello al Tarvisium; Mazzei è entrato nello staff Valorugby; Ledesma e Paolucci sono tornati in Argentina; Amenta in serie B, nel suo Ragusa, mentre Majstorovic ha chiuso la propria lunga e gloriosa carriera ovale.

Serie C. La stagione di C delle squadre reggiane inizia domani con l’andata del barrage tra Guastalla e Cus Ferrara (campo Ferrarini, ore 15.30) per accedere al girone Promozione, al quale è già qualificato il Valorugby cadetto.