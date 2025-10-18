Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Diavoli al debutto in casa: "Vogliamo divertire"

Diavoli al debutto in casa: "Vogliamo divertire"

Nella seconda giornata di campionato il team di Violi ospita l’ostico Vicenza

di MARCO BALLABENI
18 ottobre 2025
Santiago Portillo

Santiago Portillo

XWhatsAppPrint

Il Valorugby debutta in casa in questo campionato ospitando i Rangers Vicenza al Mirabello, con inizio del match alle 15.30. È la seconda giornata di Serie A Elite.

I veneti minacciano d’esser ostacolo rognoso, più impegnativo di quel Colorno travolto sabato scorso dalle mete granata. In evidente crescita nelle ultime due stagioni, i Rangers sono stati protagonisti di una interessante campagna estiva e vantano un bel drappello di ex-Diavoli: Panunzi, Tavuyara, Mirenzi, Leaupepe e il pack coach Festuccia.

Nella prima giornata i vicentini hanno giocato alla pari con il Petrarca (erano avanti 27-17 al 60’), prima di cedere nel finale; in Coppa Italia i biancorossi hanno sconfitto Biella e Colorno.

Violi disegna un Valorugby non dissimile da quello di sabato scorso, con la novità di Roura in terza linea; prima linea classica (Favre, Cruz e Diaz), con Bigi e Rimpelli pronti a entrare.

"Vogliamo essere una squadra che diverte e che si diverte - ha detto il capitano Favre ai microfoni della Lega Rugby - Vogliamo celebrare al meglio questi ottant’anni di rugby reggiano e vogliamo che tutti i reggiani che ci seguono si sentano rappresentati da noi. C’è molta competizione interna e questo è un gran bene".

La formazione Valorugby: Brisighella; Bruno, Cuminetti, De Villiers; Hugo, Casilio, Gherardi; Ruaro, Wagenpfeil, Roura; Portillo, Schinchirimini; Favre (cap.), Cruz, Diaz. Panchina: Bigi, Rimpelli, D’Amico; Nasove, Perez Caffe; Gherardi, Schiabel, Leituala.

Serie A Elite, seconda giornata: oggi ore 15.30 Biella-Viadana, Valorugby-Rangers; 16.30 Mogliano-Rovigo (Rai Sport); domani 14.30 Lyons-Fiamme Oro, Petrarca-Colorno.

Le partite sono live su The Rugby Channel, sito web a pagamento.

Classifica: Rovigo, Valorugby, Viadana, Fiamme Oro e Petrarca 5 punti; Biella e Rangers 1; Mogliano, Colorno e Lyons 0.

Vecchi diavoli. Dove sono finiti i giocatori che in estate hanno salutato la Canalina? Bertaccini alle Zebre, Mastandrea al Verona, Renton al Northland nella sua Nuova Zelanda; Tavuyara e Mirenzi ai Rangers; Garziera, Pavesi e Bozzoni al Colorno; Pisicchio e Mazzanti alle Fiamme Oro; Dario Schiabel a Mogliano e Marinello al Tarvisium; Mazzei è entrato nello staff Valorugby; Ledesma e Paolucci sono tornati in Argentina; Amenta in serie B, nel suo Ragusa, mentre Majstorovic ha chiuso la propria lunga e gloriosa carriera ovale.

Serie C. La stagione di C delle squadre reggiane inizia domani con l’andata del barrage tra Guastalla e Cus Ferrara (campo Ferrarini, ore 15.30) per accedere al girone Promozione, al quale è già qualificato il Valorugby cadetto.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su