Diavoli: è spareggio playoff con le Fiamme

La sfida tra Valorugby e Fiamme Oro Roma appare determinante, forse decisiva, nella corsa ai play-off scudetto della A Elite. Lo scontro diretto tra i Diavoli e le Fiamme, quarti a pari merito in classifica, va in scena al Mirabello alle 12.45, un orario inusuale scelto per evitare la concomitanza con Italia-Irlanda femminile nella vicina Parma (match in onda alle 16 su Rai Due). La partita del Mirabello (arbitra il trevigiano Frasson, tmo è il beneventano Schipani) sarà trasmessa live da The Rugby Channel, canale web che da questa giornata prende a collaborare con Lega e Federazione.

"È un match da dentro o fuori, come una finale – ha dichiarato l’head coach Marcello Violi – Le Fiamme Oro sono probabilmente la squadra più in forma del campionato, giocano bene e hanno individualità importanti. Noi recuperiamo un giocatore importante come Matteo Dell’Acqua, che partirà dalla panchina".

La formazione iniziale scelta da Violi vede la sorprendente novità a numero 10 di Dan Newton, l’ex fuoriclasse gallese che, costretto dalle tante assenze tra i mediani (Ledesma, Renton, Pescetto), torna a indossare i panni di giocatore abbandonati pochi mesi fa quando era entrato nello staff tecnico del club della Canalina. In panchina riappaiono i fratelli Rimpelli e, come detto da coach Violi, il capitano Dell’Acqua.

In una sfida che è facile prevedere molto equilibrata, sia nel gioco sia nel punteggio, grande peso potrebbero custodire i calci piazzati; e in questo fondamentale le Fiamme dispongono di due ottimi kicker come Canna e Di Marco, mentre il Valorugby, privo come già accennato di Ledesma e Pescetto, proverà ad affidarsi proprio al piede di Newton o in alternativa a quello di Farolini.

Alle prese con la conta degli indisponibili, il club dei Diavoli accoglie però due belle notizie: le lauree di Edoardo Mastandrea e di Pietro Mazzei e la convocazione di Thomas Kurti nell’Italia U19. Kurti, seconda linea del Valorugby U18 allenato da Bertoncini, Garziera e Pescetto, parteciperà al tour degli azzurrini in Scozia e Galles, dal 7 aprile.

Serie A Elite, terzultimo turno: Petrarca-Viadana 33-28, Lazio-Rangers 8-20, Lyons-Mogliano 8-23; oggi ore 14 Colorno-Rovigo.

Classifica: Viadana 63 punti, Rovigo 56, Petrarca 56, Valorugby 48; Fiamme Oro 48, Mogliano 38, Colorno 34, Rangers 24, Lyons 19; Lazio 7.

Serie C. Alle 15.30 il Valorugby cadetto contro Ferrara a Jano. Riposa il Guastalla. Alle 14 Valorugby-Jesi U16 a Cadè.