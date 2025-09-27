Diavoli, finalmente si gioca. Al Mirabello arrivano le Fiamme Oro

Torna l’autunno e torna il rugby. La stagione 2025/26 della palla ovale parte subito a piene vele con un sabato che prevede la finale della Coppa del Mondo femminile in Tv (Inghilterra-Canada alle 17 su Rai Sport, con una guardalinee parmigiana) e soprattutto la prima giornata di Coppa Italia.

Al Mirabello arrivano le Fiamme Oro Roma, unico club di Elite con sede nel centro-sud. Calcio d’inizio alle 14.15. Il Valorugby dovrebbe giocare con la maglia “Sempre Avanti” e a fine partita, attorno alle 16, ci sarà la presentazione della nuova rosa agli spettatori, dopo la presentazione alla stampa tenuta qualche giorno fa.

La Coppa Italia di quest’anno si basa su una formula nuova: le dodici partecipanti sono divise in due gironi sfasati, con le migliori sei squadre nel girone 1 (compreso il Valorugby, che te lo dico a fare?) e le altre sei nel girone 2; le prime due del girone 1 andranno direttamente in semifinale, mentre la terza e la quarta del girone 1 e le prime due del girone 2 si affronteranno nei quarti di finale. È obbligatorio inserire in formazione almeno otto giocatori U23 (due in più rispetto alla scorsa edizione), norma che rende questa Coppa un torneo “verde” e con una propria identità, differente da quella del campionato.

Oggi pomeriggio Violi schiererà, oltre agli U23 chiesti dal regolamento, gran parte dei nuovi arrivati: Brugnara, Portillo, Wagenpfeil, Casilio, Bianco, De Villiers e Brisighella subito in campo, Bigi, Taddei, D’Amico, Hugo e Cuminetti in panchina.

La formazione Valorugby (con l’asterisco gli U23): Brisighella*; Lazzarin, Leituala, De Villiers*, Colombo; Bianco*, Casilio; Sbrocco, Wagenpfeil, Mussini*; Portillo, Schinchirimini; Favre (cap.), Cruz, Brugnara. Panchina: Bigi, Taddei*, D’Amico; Ruaro*, Esposito*, Gherardi*, Hugo, Cuminetti.

Biglietti al Mirabello a 14 euro; 5 euro gli under 18, gratis i bambini sotto i sei anni.

Daniele Forcucci, head coach delle Fiamme Oro nonché babbo di una delle ali della squadra romana, ha dichiarato: "Per le Fiamme sarà un battesimo di fuoco perché ci troveremo di fronte un Valorugby organizzato in ogni reparto, con individualità di spicco e un attacco che può far male da qualsiasi zona del campo. Il girone è estremamente equilibrato e ogni vittoria o punto di bonus conterà moltissimo".

Nella squadra romana spiccano i nomi degli ex azzurri Giammarioli e Canna e quello del fresco ex Diavolo Pisicchio.

Abbonamenti granata. Due le formule di abbonamento proposte dal Valorugby per questa stagione, la numero ottanta del rugby reggiano: base a 122 euro (nove partite di campionato e una a scelta di coppa), completa a 145 euro (nove partite dí campionato e tre di coppa).

Coppa Italia, prima giornata: ore 14.15 Valorugby-Fiamme Oro, 15.30 Petrarca-Mogliano; Rovigo-Viadana a novembre; 13.00 Accademia-Parabiago, 15.30 Lyons-Biella, Rangers-Colorno.