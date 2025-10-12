Diavoli prepotenti: demolito il Colorno

Hbs Colorno 3 Valorugby 59

HBS COLORNO: Villalba; Corona, Visinia, Waqanibau, Scaldaferri (20’ Bruzzi, 23’ Bozzoni); Ceballos, Casilio; Koffi (62’ Mengoni), Roldan (59’ Tontini), Ledesma; Butturini, Ruiz (47’ Mugnaini); Pavesi (59’ Cordì), Sangiorgi (49’ Garziera), Ascari (40’ Bruzzi). All.: G.Garcia.

VALORUGBY EMILIA: Brisighella (57’ Farolini); Bruno, Leituala, Schiabel, Colombo; Hugo, Casilio (59’ Gherardi); Ruaro, Wagenpfeil (51’ Perez Caffe), Sbrocco (40’ Nasove); Portillo (68’ Cuminetti), Schinchirimini; Favre (51’ Brugnara), Silva (47’ Bigi), Diaz (51’ Rossi). All.: M.Violi.

Arbitro: Angelucci, di Livorno.

Marcatori: 5’ drop Ceballos, 12’ meta Silva, 18’ meta punizione Valorugby, 32’ meta Brisighella tr Hugo, 36’ meta Sbrocco tr Hugo; 44’ meta Portillo tr Hugo, 51’ meta Colombo, 68’ meta Bigi tr Hugo, 63’ meta Gherardi tr Hugo, 79’ meta Cuminetti tr Hugo.

Note: giallo per Ascari (Col) al 19’, per Koffi (Col) al 35’. Spettatori 900. Player of the match: Schalk Hugo (Valorugby).

Il Valorugby di campionato fa ancora più paura (alle avversarie) di quello di coppa. Nove mete con nove firme diverse schiantano l’HBS, marcano lo score più largo nella storia dei duelli reggiano-colornesi e lanciano i granata in testa alla classifica, pur per ora solo per differenza punti.

Colorno, guidato dall’ex azzurro Garcia, schiera un reparto arretrato interessante con due centri dell’oceano Pacifico e alcuni ex-Jaguares provenienti dalla lega sudamericana, ma è lo scontro tra i pack a fare la prima grande differenza e a scavare il solco iniziale nel punteggio.

I parmigiani passano con un drop di Ceballos al 3’ e si avvicinano alla meta qualche minuto dopo; poi, è un unico e lungo assolo del Valorugby. I Diavoli vanno in meta al 13’ con Silva su drive; al 19’, su azione non dissimile, trovano sia la meta di punizione sia un giallo per il pilone colornese Ascari. Al 32’ brisi-scheggia Brisighella conquista la terza meta, non in pura velocità ma a concretizzare una fase di pick&go; e al 36’, dopo un secondo giallo parmense (Koffi), arriva anche la meta del bonus con Sbrocco.

Dalla ripresa, con un Valorugby ipoteticamente appagato, ci si aspetterebbe un gioco maggiormente equilibrato ma i Diavoli continuano a mantenere il monopolio del pallone. Nicolò Casilio, mediano di mischia Valorugby, gestisce un numero di palloni enormemente superiore a quello che tocca a Lorenzo, suo fratello mediano di mischia del Colorno.

Portillo, Colombo, Bigi, Gherardi e Cuminetti portano a nove le mete; e Hugo, al termine man of the match, porta a 59 i punti. Per Elia Gherardi, ventenne mediano di mischia scandianese, è la prima meta nel massimo campionato; per Marcello Violi, 32 anni compiuti proprio ieri, è la più larga vittoria della sua ancor assai breve carriera da giovane head coach.

Nelle altre partite del sabato le Fiamme passano con qualche timore iniziale a Biella (da 19-5 a 24-36) e Viadana spazza via le incertezze del pre-season con una solida vittoria su Mogliano (35-22).

Oggi tocca a Rovigo (col Piacenza) e Petrarca (a Vicenza); le due big storiche proveranno a rispondere a distanza a questo sfolgorante inizio di stagione del Valorugby.