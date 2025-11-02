Diavoli pronti per il Viadana: "Adesso alziamo l’asticella"

Superlativi, straripanti, sfavillanti, spettacolari. Gli aggettivi per definire i Diavoli del Valorugby vanno esaurendosi ma oggi i granata guidati da Marcello Violi dovranno mettere alla prova la fama sin qui guadagnata affrontando il primo grande scoglio del campionato: il Viadana, squadra che nella scorsa stagione aveva bistrattato i granata pressoché in ogni scontro diretto.

È il Mirabello a ospitare il derby, con inizio alle 14.30. Biglietti a 14 euro, ribassati a 10 euro per chi è già abbonato alla Reggiana Calcio, alla Pallacanestro Reggiana o ad un’altra delle squadre sportive reggiane.

Dalla scorsa primavera i due team -Valorugby e Viadana- hanno subìto significativi mutamenti e il rapporto di forza, l’anno passato a favore dei mantovani, sembra essersi bilanciato: il Valorugby è cresciuto, Viadana ha perduto in estate qualche asso (Farias e Locatelli passati alle Zebre; Wagenpfeil, De Villiers e Brisighella al Valorugby) e forse un poco della propria magia.

Dopo un inizio di stagione non brillante, eppur vincente, i mantovani appaiono però di nuovo in crescita e arrivano al Mirabello sull’onda di un 59-0 inflitto ai Lyons.

"E’ arrivato il momento di alzare l’asticella – ha dichiarato Violi – Le prime tre partite sono state molto buone ma adesso affrontiamo la finalista degli ultimi due anni; sarà una partita molto impegnativa".

Formazione quasi ideale per entrambe le squadre, eccettuata l’assenza nel Valorugby di Dell’Acqua (di nuovo convocato dal Brasile) e di elementi in paziente recupero come Cuoghi, Resino e Cenedese.

Lo schieramento granata: Brisighella; Lazzarin, Cuminetti, De Villiers, Colombo; Hugo, Casilio; Roura, Ruaro, Wagenpfeil; Portillo, Schinchirimini; Favre, Cruz, Diaz. Panchina: Bigi, Brugnara, D’Amico; Nasove, Perez Caffe; Gherardi, Leituala, Bruno.

Serie A Elite, quarta giornata: Petrarca-Rovigo 13-9, Mogliano-Fiamme Oro 23-3, Lyons-Biella 22-21; oggi 14.30 Rangers-Colorno, Valorugby-Viadana.

Classifica: Petrarca Padova 16 punti, Rovigo 16, Valorugby 15, Viadana 15; Fiamme Oro Roma 14, Mogliano Veneto 6, Lyons Piacenza 5, Hbs Colorno 5, Biella Rugby Club 4; Rangers Vicenza 3.

Serie C. Inizia la stagione del Valorugby cadetto, obiettivo promozione in B; i granata ospitano alle 14.30 a Jano il Cus Ferrara. Alla stessa ora il Rugby Guastalla debutta a Cesena contro il Romagna B.

Diavoli e diavoletti. Il Valorugby U16 gioca alle 12.30 a Forlì, i Diavoli U14 alle 10 nel triangolare di Cadè. Weekend di riposo per i diavoletti del minirugby, reduci dalla “spaventosa” festa di Halloween alla Canalina.