Diavoli, via alla contesa. Violi: "Siamo prontissimi"

Comincia poco al di là dell’Enza la nuova stagione del Valorugby in Serie A Élite; i “Diavoli” debuttano alle 15.30 a Colorno, sul prato dell’HBS Stadium.

Al botteghino il club colornese presenta una formula invero curiosa: l’abbonamento per l’intera stagione costa appena 5 euro, una super-promozione allo scopo di attirare la cittadinanza, mentre il biglietto per la singola partita di oggi ne costa 8…

Il Valorugby, bando alla scaramanzia, parte favorito. I Diavoli di Violi hanno fortemente impressionato nelle due partite di Coppa Italia, mostrando efficacia negli impatti, belle mani, intesa e un gioco fluido e divertente. Colorno ha invece visto partire a inizio estate molti atleti e il gruppone di nuovi arrivi annunciato poche settimane fa - che comprende anche i freschi ex-Diavoli Garziera, Pavesi e Bozzoni - sembra di buona caratura ma di livello leggermente inferiore a quello dello scorso anno. In Coppa Italia l’HBS ha saputo cogliere due confortanti risultati - sconfitta di misura a Vicenza, vittoria larga sull’Accademia Federale - e pare destinato a un campionato di media classifica.

Nel Valorugby assenti Bianco, infortunato, e Dell’Acqua, impegnato stasera con il suo Brasile ad Asunciòn, capitale del Paraguay, in un’importante tappa delle qualificazioni mondiali.

Marcello Violi: "I ragazzi sono smaniosi e la squadra è carica oltre che confidente dopo le due belle prestazioni di Coppa. Ci siamo allenati molto bene, siamo pronti ad iniziare. È un derby assai sentito, contro una buona squadra guidata da uno staff tecnico che stimo molto”.

La formazione granata: Brisighella; Bruno, Leituala, Schiabel, Colombo; Hugo, Casilio; Ruaro, Wagenpfeil, Sbrocco; Portillo, Schinchirimini; Favre (cap.), Silva, Diaz. Panchina: Bigi, Brugnara, Rossi; Nasove, Perez Caffe; Gherardi, Farolini, Cuminetti.

Serie A Elite, 1ª giornata: oggi, 14.30 Viadana-Mogliano, Biella-Fiamme Oro; domani 15.30 Rovigo-Lyons, Rangers-Petrarca.

Tivù. La partita di Viadana è in diretta su Rai Sport; tutte le altre sono live su The Rugby Channel, sito web a pagamento che trasmetterà l’intero campionato, match Rai esclusi.

Diavoli e diavoletti. Il Valorugby di Serie C gioca alle 15.30 in amichevole a Iano con Scandicci. Il Valorugby Junior è atteso domattina dal torneo di Formigine (U6, U8, U10) e dal trofeo Lupo Alberto a Modena (U12).