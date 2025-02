Diciottesima vittoria di fila per gli uomini di Paludi. La Fides è maggiorenne. Anche il Cus Pisa si arrende

Si può ben dire che la Wetech’s Fides è diventata maggiorenne perché battendo il Cus Pisa per 89-67 la capolista della C Toscana di basket ha inanellato la diciottesima vittoria in altrettante gare e continua a dominare la classifica a punteggio pieno. Nell’incontro casalingo con il team degli universitari pisani, maglia nera del girone, i gialloverdi di Paludi e del suo vice Parigi avevano tutto da perdere e invece sono scesi sul parquet concentrati e grintosi riuscendo ad allungare ancora l’eccezionale striscia vincente.

In avvio di partita il Cus cerca di reggere il confronto ma lo svantaggio resta sempre nell’ordine di una decina di lunghezze. Un distacco che gli ospiti non sono capaci di colmare e, anzi, la panchina fidessina può ruotare tutti gli effettivi, facendo esordire (con tanto di canestro) anche il classe 2009 Federico Ermini. Alla sirena il divario inflitto ai pisani è di 22 punti.

Unica nota stonata l’infortunio subito da Tommaso Sereni, il cui recupero è da valutare in vista di due insidiose trasferte consecutive, domenica prossima alle 18 sul campo dell’Union Prato e sabato 1° marzo in casa del Pino Firenze.

Uno sguardo al tabellino Fides: Marciano 1, And. Caponi 2, Alb. Caponi 17, Dainelli, Bonciani 13, Malatesta 10, Neri 22, T. Sereni , Francini 5, Ermini 2, F. Sereni 2, Quaglia 15.

