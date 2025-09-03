Dieci anni di Cervia Summer Bike: "Bici, caffè e risate la nostra ricetta"

Compie 10 anni l’associazione Cervia Summer Bike, nata nel 2015 da qualche ciclista della zona con la passione della bicicletta e diventata nel corso del tempo un punto di ritrovo per i cervesi e turisti da tutta Italia. L’obiettivo, fin da subito, è quello di coinvolgere gli appassionati delle biciclette ed organizzare pedalate nelle colline della Romagna, per scoprire il territorio e praticare attività fisica.

"Tutto nasce da un’idea di tre amici che condividono la passione per la bici, Andrea, Giacomo e Giorgio. Inizialmente i primi ciclisti si ritrovavano all’interno del cortile del signor Guerrino Altini, che aveva la casa vicino alla rotonda delle Saline", spiega Giorgia Anastasi, ciclista e membro dell’associazione Cervia In, che si occupa di promozione turistica.

"La strada di ritrovo è ottima perché è la prima via per uscire dalla città. Le prime uscite erano nel forlivese o a Cesenatico, per poi ampliare il raggio e raggiungere le colline". E quindi partenza in direzione Longiano, Montiano e altre zone limitrofe. Poi il gruppo si è fatto conoscere, il passaparola ha funzionato ed ora la chat Whatsapp, come afferma Giorgia, ha raggiunto ben 219 membri.

"Siamo tante persone e quindi è normale che ognuno abbia le sue andature. Non facciamo manifestazioni sportive per cui aspettiamo tutti, anche se gli anziani sono sempre i più agguerriti".

Il calendario delle uscite in bicicletta inizia a giugno e termina a settembre, e solitamente ci sono tre giornate a settimana in programma. "Ci ritroviamo il martedì, giovedì e sabato, ma a volte anche domenica per riuscire a prendere più gente. Arriviamo a destinazione, ci fermiamo in un bar per riposarci, prendere un caffè, fare due chiacchiere e torniamo indietro. Il giro più corto è sugli 80 km, ma a volte arriviamo anche sui 100 e 120".

Centinaia di chilometri percorsi non solo dai cervesi o romagnoli, ma anche da turisti. "Molti vacanzieri, abituali e non, chiedono di partecipare e questo ci fa molto piacere. In particolare, nel weekend la partecipazione è molto numerosa. La partenza è davanti al bagno Fantini, con il quale abbiamo creato una collaborazione, e viene offerto il caffè ai ciclisti che aspettano".

Una grande rete di ciclisti, ma con spirito non strettamente agonistico.

"A volte partiamo in 10, altre volte in 30. E’ normale che il gruppo possa spezzarsi in due – precisa Giorgia Anastasi – perché ognuno ha il proprio ritmo. Però aspettiamo tutti, anche perché molti possono non conoscere la strada e, soprattutto, dobbiamo girare con buon senso e rispettando il codice della strada".

Calendario dei prossimi appuntamenti e maggiori informazioni sull’attività in programma sul sito discovercervia.com.

Jacopo Ceroni