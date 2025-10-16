Acquista il giornale
Dieci chilometri di marcia su strada categoria ’Allievi’. Rabai da applausi. Argento ai Nazionali

Riccardo Rabai è medaglia d’argento tricolore a Grottammare. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema è arrivato secondo nella 10 chilometri...

di ANDREA CAPITANI
16 ottobre 2025
Il podio con i premiati al termine delle gare dei Campionati italiani ’Allievi’ che si sono svolte a Grottamare

Riccardo Rabai è medaglia d’argento tricolore a Grottammare. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema è arrivato secondo nella 10 chilometri di marcia su strada Allievi che assegnava i titoli italiani.

Si conclude quindi con l’argento tricolore la stagione 2025 del marciatore, che ai Campionati Italiani Allievi è secondo alle spalle del primatista italiano Nicolò Vidal.

Nella rassegna andata in scena a Grottammare, nelle Marche, il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema completa le fatiche dopo 45 minuti e 58 secondi, battuto solamente dal marciatore lombardo che ha fermato il cronometro sul tempo di 43 minuti e 32 secondi.

Per Rabai, già campione italiano cadetti nel 2024, una medaglia d’argento mai in discussione, a conferma dell’ormai consolidata presenza nell’élite italiana della specialità giovanile dove Rabai da alcuni anni sta facendo grandissimi risultati.

Il podio è stato completato poi dal siciliano Ettore Corsaro, terzo in 46 minuti e 21 secondi.

"La stagione è stata molto complicata ma la forma è arrivata al momento giusto – commenta l’allenatore Fabrizio Pezzuto dell’Atletica Grosseto Banca Tema –. Viste le premesse, l’obiettivo realistico era proprio questo argento, ma ora dobbiamo lavorare molto sulla tecnica in vista del 2026".

Ed è proprio la prossima stagione quella nella quale Rabai sarà chiamato a un’importante conferma, con il calendario che prevede i Campionati Europei Under 18 a Rieti.

"Sicuramente il focus sarà sugli Europei in casa – conclude Pezzuto –, ma dovremo anche marciare su dei crono che ci permettano di emergere a livello internazionale".

Nella trasferta marchigiana c’è stato anche il diciannovesimo posto nella gara Ragazzi di due chilometri (con il tempo di 10 minuti e 56 secondi) per Roberto Scalabrino, alla prima esperienza al di fuori della regione.

