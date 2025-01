Dimenticare Viadana. Diavoli pronti al riscatto

C’è anche Bertaccini tra i ventitré Diavoli scelti da Marcello Violi per la trasferta di Roma sul campo della Lazio per la prima giornata di ritorno di A Elite (Acqua Acetosa, kick off ore 14.30, niente diretta tv). Il trequarti centro del Valorugby fa parte del gruppo azzurro che sta preparando la partita inaugurale del Sei Nazioni - sabato prossimo a Edimburgo contro la Scozia, prevista diretta Rai Due - ma è stato lasciato libero dal coach Quesada per questo weekend. La nazionale si sta allenando proprio nel centro Coni che ospita la partita tra Lazio e Diavoli, quindi per Giulio il viaggio di ritorno nel team azzurro sarà molto breve.

Nella sfida di andata il Valorugby vinse 33-17 al Mirabello con due mete di Mastandrea, una di Ruaro, una “tecnica” e una del 19enne Mussini, che aveva esordito nel massimo campionato appena otto minuti prima. La Lazio confermò le proprie caratteristiche: relativa debolezza difensiva ma buone mani e capacità di creare belle azioni aperte.

Entrambi i team arrivano da amare sconfitte. Coach Violi: "È stata una settimana tosta, in cui ci siamo guardati in faccia analizzando cosa sia successo a Viadana. Credo che la risposta non stia tanto nel fattore tecnico, ma in quello mentale. E da qui allora dobbiamo ripartire, subito, contro la Lazio".

La rosa dei Diavoli è ampia ma ampia oggi è anche la lista dei non disponibili; e se sabato scorso a trovarsi in sofferenza era soprattutto il reparto trequarti ora pure il pacchetto delle seconde e terze linee lamenta varie assenze: a Dell’Acqua si sono aggiunti Amenta, squalificato per due settimane dopo il “rosso” buscato con Viadana, Sbrocco e Schinchirimini, usciti doloranti dal match con i mantovani; tra i backs ancora out Lazzarin, Bruno, Schiabel jr, Majstorovic e Cuoghi.

Ecco allora spazio a Davide Rimpelli, all’esordio stagionale, e in panchina ai giovani Mirenzi, Mussini, Pagnani e Gherardi.

A Elite, 10ª giornata: oggi, ore 14.30, Lyons-Petrarca, Rangers-Rovigo; domani, 14.30, Fiamme Oro-Viadana; ore 16 Mogliano-Colorno (Rai Sport).

Classifica: Viadana 39 punti, Petrarca 35, Rovigo 34, Valorugby 28; Fiamme Oro Roma 26, Mogliano 16, Rangers 15, Colorno 14, Lyons 12; Lazio 3.

Serie C. Il Valorugby, secondo in classifica, ospita domani alle 14.30 il Carpi, terzo, sul campo di Cadè. Riposa Guastalla.

Tra gli junior, domani il Valorugby U16 affronta alle 12 a Iano i Lyons Piacenza, mentre il Valorugby U18 gioca a Carpi.