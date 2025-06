Disco lanciato oltre i 60 metri al Meeting di Narni. Banca Tema. Record di Bartolini

Mattia Bartolini supera ancora i 60 metri e stabilisce il nuovo record under 18 del Meeting di Narni. Nella terza edizione del Meeting Lanci Lunghi, appuntamento inserito nel calendario nazionale estivo, terza volta sopra i 60 metri per Mattia Bartolini, che scaglia il Disco da 1,5 chili fino a 60.08 metri stabilendo il nuovo record della manifestazione nella gara riservata agli Under 18. Il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema supera nettamente la concorrenza del perugino Gabriele Patumi, secondo con 48.28, e dell’emiliano Lorenzo Santese, terzo con 40.45.

"E’ stata una gara che per costanza di rendimento si è rivelata essere ben al di sopra del successo al Brixia Meeting. I cinque lanci validi sono stati tutti al di sopra dei 58 metri", commenta l’allenatore Francesco Angius, che con la collaborazione di Serghei Haivaz torna dall’Umbria anche con le soddisfazioni portate da Filippo Cappagli, ancora una volta sopra i 40 metri nella gara Juniores (40,21), e Matteo Di Vivona, sesto nella gara Allievi con il nuovo primato personale di 32.09 metri.

Atletica Grosseto Banca Tema che nel weekend ha visto Tommaso Duchini impegnato con la maglia della Toscana nel tradizionale Trofeo Luigi Pratizzoli, tra i più prestigiosi appuntamenti nazionali delle rappresentative Cadetti: l’atleta classe 2010 allenato da Jacopo Boscarini ha chiuso gli 80 metri con il crono di 9.51 eguagliando il suo primato personale. Squadra biancorossa impegnata anche a Firenze e Rieti: al Campo Bruno Betti arriva la medaglia d’argento nei Campionati Regionali della staffetta 4x400 con Anselme Faragli, Giulio Crocetti, Niccolò Sonnini e Thomas Nencini che chiudono in 3’32’’42 alle spalle della Toscana Atletica Jolly, in precedenza lo stesso Sonnini aveva migliorato notevolmente il primato personale sugli 800 portandolo fino a 2’00’’22. Nel Lazio anteprima tricolore per Gabriele D’Amico, decimo in 22’’16 sui 200 nella pista che a fine mese ospiterà i Campionati Italiani Allievi.