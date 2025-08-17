Dobboletta chiama a raccolta i compagni: "La Fortitudo è sotto, ma non è ancora finita"

Spalle al muro, si diceva. La Fortitudo di Fabio Betto torna in campo questa sera, allo Jannella, per allungare la serie con il Bsc Grosseto. I fatti: siamo nei quarti di finale del campionato di baseball, la Fortitudo, che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto, ha disputato le prime due gare in casa, al Gianni Falchi, contro i maremmani. Sulla carta Unipol favorita, in pratica, però, due successi per gli ospiti, 5-2 con i lanciatori stranieri, 3-2 con quelli italiani, che hanno dato un indirizzo ben preciso alla serie.

Se Grosseto vincerà un’altra partita, allora si qualificherà (con merito) per la semifinale. Mentre alla Fortitudo non resterà che mandare in archivio quella che sarebbe la peggiore stagione del terzo millennio. Abbonata alle finali, quand’anche agli scudetti, l’Aquila sarebbe fuori dalle prime quattro. Risultato difficilmente non pronosticabile a inizio stagione, nonostante i tanti cambiamenti. L’addio al direttore sportivo Christian Mura, il ritiro da manager di Lele Frignani che diventa il nuovo diesse. Fabio Betto promosso manager, il presidente Pierluigi Bissa che prende la strada federale e lascia il ruolo di numero uno. Poi la rinuncia a diversi giocatori (Helder, Civit, Deotto, Paolini) e la ripartenza con una linea più giovane, anche se puntellata di tanti elementi esperti. Si gioca alle 20, allo Jannella. Per tornare in campo domani, sempre in Maremma, bisogna fare un passo in avanti e provare a vincere, come ricorda Lorenzo Dobboletta, l’esterno che della Fortitudo è pure il capitano.

"Siamo sotto 2-0 – dice Dobbo –. Sono state due partite complicate, ma abbiamo avuto qualche giorno di stacco, che abbiamo provato a sfruttare per analizzare e capire che cosa sia successo. Per comprendere quanto di buono abbiamo prodotto e quello che, al contrario, abbiamo sbagliato".

Tre giorni di stacco per resettare la testa e ritrovare, in qualche scantinato del pensiero, il dna di una squadra che può essere sconfitta da un’avversaria più forte. Ma che non molla mai.

"Dobbiamo ripartire da questo – incalza Lorenzo –. Ripartire dalle piccole cose, dall’idea di giocare tutti insieme. Dal dimostrare di essere una squadra che vuole provare a superare l’ostacolo”.

Ha tanti alibi, la Fortitudo, in questa stagione. Non solo la rivoluzione, più o meno morbida, ma anche gli infortuni che l’hanno privata, sino al termine della stagione, di elementi importanti. Il forfait più doloroso è sicuramente quello legato a Ernesto Liberatore, il catcher.

"Siamo sotto 2-0 – la chiosa di Dobboletta –. Inutile girarci attorno. Ma non è ancora finita. Sappiamo che possiamo e dobbiamo fare qualcosa".

Per ribellarsi al destino e a un’eliminazione precoce che costringerebbe la Fortitudo a guardare Parma e San Marino, le grandi rivali delle ultime stagioni.

"Dobbiamo provarci", taglia corto Dobbo. La squadra proverà a seguirlo.

a. gal.