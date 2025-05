Dodici giovani ginnaste di Casola Valsenio alle finali nazionali di Lignano Sabbiadoro

Dodici tra bambine e ragazze dai 7 ai 17 anni di Casola Valsenio hanno superato la selezione regionale e sono state ammesse alle gare nazionali di ginnastica artistica in programma a Lignano Sabbiadoro dall’1 al 12 giugno prossimo. Si tratta di 12 delle 32 allieve del corso di ginnastica artistica che si svolge a Casola sotto la guida dell’allenatrice Jessica Cavina, coadiuvata da Federica Samorì, Giada Montanari e Adele Baroncini.

Le ginnaste che parteciperanno alle finali sono Rebecca Alpi; Noemi Mannoia; Federica Pifferi; Federica Gianelli, prima classificata su più di 100 partecipanti nella selezione regionale; Monica Bertaccini, seconda classificata alle spalle della Gianelli; Lara Giuliani; Eleonora Bertaccini, terza classificata nella categoria "ragazze"; Carla Cavini, Rachele Bianchi, Ada Capirossi e Serena Dardi che gareggeranno nelle specialità della trave, corpo libero e volteggio, mentre Dalila Vellutini si esibirà nel corpo libero.

"È un risultato che premia l’impegno e la costanza delle allieve che svolgono tre o quattro allenamenti a settimana: un paio dedicati alla ginnastica artistica, uno al potenziamento muscolare e, nel caso di un ulteriore allenamento settimanale, focalizziamo l’attenzione su aspetti specifici quali l’acrobatica, l’artisticità e la coreografia", spiega l’allenatrice Cavina che, forte di un passato da ginnasta, nel 2019 ha fondato l’Associazione sportiva dilettantistica "Why not?" per riportare a Casola la ginnastica artistica.

"Il merito dei risultati raggiunti va anche alle famiglie delle allieve che ci sostengono con il loro entusiasmo e con la collaborazione materiale, sia nella ricerca di finanziamenti, sia nell’organizzazione, garantendo i trasporti o improvvisandosi parrucchieri o cuochi".

Beppe Sangiorgi