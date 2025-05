Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli trionfa alla Coppa nazionale di Karate Csen a Pescara

Il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha trionfato alla Coppa nazionale di Karate Csen (Centro sportivo educativo nazionale), a cui hanno partecipato 120 società, 1.509 atleti con 2.333 prove al palazzetto dello sport "Giovanni Paolo II" di Pescara. La società ha schierato 30 atleti delle sezioni di Tolentino, Porto Recanati e Ripe San Ginesio e tre squadre, accompagnati dai tecnici, maestri Wilfredo Caveda, Pedro Colugna, Stefano Scagnetti e dall’allenatore Matteo Rinaldoni, conquistando 32 medaglie (7 oro, 11 argento e 14 bronzo) nelle rispettive categorie e nelle varie specialità classificandosi al 5° posto nella classifica società per il medagliere e al 2° posto nella classifica Kata (forma) cinture colorate.

Si sono riconfermate campionesse nazionali, classificandosi al 1° posto assoluto, Sara Leonangeli, Giulia Bacaloni in due specialità e la squadra femminile Kata con tre medaglie d’oro, composta da Matilde Corvatta, Bacaloni e Angelica Smarchi. Inoltre ha conquistato il titolo di campione nazionale Csen 2025 l’atleta Luigi Manari con un 1° posto nella sua categoria.

Soddisfatto il maestro Fabrizio Tarulli per "i risultati ottenuti dagli atleti in una gara nazionale, dopo tantissimo impegno e sacrifici da parte di genitori, atleti e tecnici e per l’operato degli ufficiali di gara delle Marche", da lui stesso rappresentati e convocati per questa manifestazione.