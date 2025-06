Domani e domenica al "Parco della Pace». Pesaro capitale del nuoto italiano. I big in vasca alla Rossini swim cup

La piscina olimpionica di Pesaro si prepara ad accogliere la "Rossini Swim Cup", manifestazione internazionale di nuoto in programma domani e domenica nell’impianto "Osvaldo Berti" del Parco della Pace, nell’ambito del circuito nuoto Italia e a cura di "Sport Village Events". Si tratta dell’unica competizione di nuoto internazionale nelle Marche disputata in vasca olimpionica ed è ormai un appuntamento fisso nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Nuoto, nonché un fiore all’occhiello per lo sport pesarese. La partecipazione si preannuncia di alto livello, con circa 3200 atleti-gara iscritti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Non saranno presenti solo società italiane, ma anche squadre provenienti da Sudafrica, Nuova Zelanda e Francia, a conferma del carattere internazionale e dell’attrattiva che Pesaro esercita nel mondo del nuoto. In vasca si sfideranno atleti di ogni categoria (dagli Esordienti ai Seniores) e non mancheranno campioni di livello nazionale e internazionale. Negli anni scorsi la Rossini Swim Cup ha portato a Pesaro fuoriclasse come l’ungherese László Cseh, il sudafricano Chad Le Clos e gli azzurri Filippo Magnini e Gregorio Paltrinieri. Via alle gare domani alle 9, secondo turno nel pomeriggio, come domenica. L’ingresso è libero e gratuito.