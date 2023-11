Domani in campo. Tigers, caccia al poker. Mascalzoni nel mirino

Vincere per centrare quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite stagionali e qualificarsi direttamente al girone-promozione. Questo l’obiettivo dei Gispi Tigers, pronti a tornare in campo alle 14,30 di domani (salvo sorprese dell’ultima ora) al Denti contro i Mascalzoni del Canale. Un match valido per i playoff della prima fase del campionato di serie C, forse il match finora più impegnativo fra quelli disputati dai rugbisti pratesi in questo primo scorcio stagionale. Va detto che gli uomini di Elia Guastini ed Alessandro Boscolo non hanno per adesso sbagliato un colpo: avevano infatti chiuso il girone 2 al primo posto dopo aver battuto tutte e tre le rivali affrontate, totalizzando 15 punti in classifica: 144 punti messi a segno, solo 22 quelli subìti. E maturando, alla luce del rendimento evidenziato, il diritto di affrontare una delle seconde classificate degli altri raggruppamenti. In condizioni normali, il pronostico penderebbe probabilmente a favore di Tempestini e compagni, per quanto gli avversari siano tutt’altro che malleabili.

Bisogna però ricordare che i Tigers non hanno potuto allenarsi regolarmente nell’ultima settimana, a causa degli effetti dell’alluvione e delle successive ordinanze firmate dal sindaco che riguardavano (in via precauzionale) anche le chiusure dei campi sportivi. Il gruppo avrà la possibilità di allenarsi solo oggi, perlomeno in linea teorica. Non che il club sia rimasto con le mani in mano, in questo periodo: alcuni tesserati hanno dato una mano ai residenti di Figline, contribuendo a spalare fango e detriti lasciati dalla Bardena ingrossate dalle piogge. E il Gispi ha aperto le porte degli spogliatoi agli alluvionati, oltre che promuovere una raccolta di generi alimentari di prima necessità. Adesso è però tornato il momento di confermarsi campioni anche in campo, oltre che nel sociale.