Domani in regalo il poster dei Cavalieri Union. La carica per la sfida contro Civitavecchia

Un incontro che si prospetta a senso unico, sulla carta. Ma sono proprio le partite dall’esito potenzialmente già scritto a rappresentare le proverbiali bucce di banane sulle quali è facile scivolare. Ed è anche per questo che coach Alberto Chiesa ha messo in guardia i suoi: guai a sottovalutare Civitavecchia. I Cavalieri Union giocheranno domani alle 14.30 nella città romana, nel match valido per la quarta giornata della Serie A. E sarà l’ultima sfida del mese, prima di una breve pausa. Anche per questo il tecnico vuole la massima concentrazione, per ottenere la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite di campionato. "Una settimana di allenamenti particolare, a causa del maltempo. Le sedute hanno dovuto subire il condizionamento del meteo – ha commentato il diretto interessato - in ogni caso ci siamo adeguati e siamo soddisfatti: abbiamo lavorato bene. Il match che ci prepariamo ad affrontare chiude questo mini-ciclo di quattro partite. E devo dire che dall’andamento delle prime tre, è emerso che siamo riusciti a non consentire agli avversari di mettere mai in dubbio il risultato finale, nonostante fossero tutte prove impegnative". Capitan Puglia e soci occupano attualmente la seconda posizione del girone 3 con 13 punti, a sole due lunghezze dalla vetta occupata dalla Lazio. Il gruppo di Chiesa si presenta in ottima forma e continua a fornire giocatori anche alle Nazionali giovanili: Cesare Zucconi è reduce da una convocazione con l’Italia U20, mentre Filippo Giagnoni è stato chiamato dall’Italia U18.

I "tuttineri" sono infine protagonisti dell’ultima iniziativa de La Nazione, sostenuta da Automobile club Prato, Checcacci, Farina, Il Giardino delle fate, Pratoallarmi, Prato Ecologia, Puligest e Urban Studio: domani, in allegato con il quotidiano, sarà disponibile gratuitamente il poster dei Cavalieri. "Ci attende Civitavecchia, una squadra da prendere con le molle. Si è ben attrezzata in estate, ha un pacchetto di mischia molto performante ed individualità da tenere sott’occhio sui trequarti – ha chiosato Chiesa - l’ultima volta che abbiamo giocato là è arrivata una vittoria nei minuti finali, a conferma della solidità dell’avversario. Occhi aperti e massima concentrazione".

Giovanni Fiorentino