Domani la selezione della squadra nazionale juniores. Cross Valmusone, c’è l’11esima edizione

Domenica ‘’azzurra’’ per l’atletica osimana. Al polo sportivo della Vescovara si svolgerà domani l’undicesima edizione del Cross Valmusone organizzato dall’Atletica Amatori Osimo Bracaccini (con tanto di diretta Fidal Marche e You Tube). Una corsa campestre indicativa per la selezione della squadra Nazionale Juniores, Promesse e Senior che il 10 dicembre rappresenterà l’Italia al Campionato Europeo di Bruxelles. A Osimo saranno protagonisti i migliori interpreti della corsa sui prati, fortemente motivati a conquistare l’ambita maglia azzurra su percorsi tecnici e spettacolari. In un programma ricco di gare è in programma anche la quinta prova di Campionato Regionale di Società Master. Sotto l’egida dei comitati Fidal Abruzzo, Marche e Umbria è prevista anche la prima Prova del Grand Prix Giovanile per Allievi (under 18), Cadetti (under 16) e Ragazzi (under 14), ma anche altre competizioni riservate alle categorie giovanili (Esordienti). L’anno scorso ci fu la presenza di oltre 250 bambini e ragazzini dai 6 agli 11 anni.