Domenica attese oltre 500 persone. Numeri da record per la Coppa di karate

Oltre cinquecento persone, fra atleti e arbitri, saranno protagoniste domenica al palasport di Tolentino della 14ª edizione della Coppa di karate Csen (Centro sportivo educazione nazionale), organizzata dal direttore tecnico del Dojo Kyu Shin Karate, il maestro Fabrizio Tarulli, il quale opera in città dal 1994. Dunque, una manifestazione dai grandi numeri per celebrare al meglio i trent’anni di attività a Tolentino. Oltre trenta le società della regione presenti all’appuntamento con i propri affiliati, maschi e femmine, dai 6 ai 35 anni. Ci saranno anche rappresentanti di Abruzzo, Umbria, Toscana e San Marino. Dal mattino alle 9 fino al calar della sera verranno effettuate ben 700 prove nelle varie specialità. Alla fine saranno premiate, oltre ai vincitori di categoria, anche le prime cinque società classificate.

Il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli schiererà sul tatami 68 atleti. "Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni 15 giorni prima del termine ultimo – spiega il maestro Fabrizio Tarulli – perché quest’anno abbiamo fatto subito il ‘pieno’, registrando numeri da record". Piena soddisfazione anche da parte di Giuseppe Lambertucci, presidente del Comitato Csen di Macerata.

La manifestazione è stata presentata ieri con una conferenza stampa in Comune, cui hanno partecipato il sindaco Mauro Sclavi e Alessia Pupo, vicesindaco nonché assessore allo sport, la quale ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento sia "come vetrina per la città, sia dal punto di vista turistico". "Il nostro palasport è la casa di tutti gli sport – ha detto Pupo – e il fatto di poter accogliere un così alto numero di atleti che praticano il karate è per noi motivo di orgoglio. Inoltre avere un’iniziativa del genere a Tolentino non può far altro che piacere perché porta con sé indubbiamente dei rilevanti riscontri economici".

m. g.