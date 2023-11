Domenica il poster dei Cavalieri Union. La squadra di Chiesa non smette di stupire

Una squadra che, dopo aver raggiunto i playoff al termine della scorsa annata, ha iniziato nel migliore dei modi anche la nuova stagione. E che promette di lottare anche quest’anno per il vertice del girone 3 di Serie A, con il duello a distanza con la Lazio già prospettatosi. I Cavalieri Union stanno insomma confermando una volta di più di poter recitare quel ruolo da protagonisti nel raggruppamento che gli addetti ai lavori avevano loro pronosticato. E il club è protagonista anche dell’ultima iniziativa de La Nazione: in abbinamento con il quotidiano, domenica sarà infatti disponibile gratuitamente il poster dei Cavalieri. Un regalo per i tifosi e per tutti gli appassionati di rugby in generale, in vista di un campionato da vivere fino alla fine. Prezioso per la realizzazione del poster il sostegno degli sponsor: Automobile club Prato, Checcacci, Farina, Il Giardino delle fate, Pratoallarmi, Prato Ecologia, Puligest e Urban Studios.

Gli uomini di Alberto Chiesa hanno vinto anche tutte e tre le partite sin qui disputate battendo nell’ordine Olimpic Roma, Unione Rugby Firenze e Capitolina. Un filotto di vittorie che ha garantito a capitan Puglia e compagni la seconda piazza in classifica con 13 punti, a due sole lunghezze dalla "solita" Lazio capolista. Dopodomani la sfida sarà contro Civitavecchia.