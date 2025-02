Domenica mattina sono in programma la corsa sui 42,195 km, la 30 km dei Portici e la Rune Tune Up con 7.000 atleti al via. Maratona, il ’filosofo’ Weber sfida Colgan

Il conto alla rovescia è ormai alla fine per la Termal Bologna Marathon che partirà domenica alle 9,20 da via Irnerio. Ma oltre alla gara sui fatidici 42,195 chilometri ci sono anche la 30 km dei Portici che partirà insieme alla gara principale, la Run Tune Up di 21,097 km (ore 9) e una corsa di solidarietà di 5 km, tutta nel centro storico, la Tecnocasa Bologna City Run, per gli amatori (ore 10,15). Mentre per i più piccini, al sabato mattina, ci sarà la Tigotà Kids Marathon per annotare i campioni di domani. Saranno tre i giorni di festa in piazza Maggiore, a partire da domani, con diversi eventi all’insegna soprattutto della gastronomia e della musica. Una domenica tutta all’insegna dello sport anche perché ci saranno la partita di calcio Bologna-Cagliari (ore 15, stadio Dall’Ara), Fortitudo-Real Sebastiani Rieti (ore 18, PalaDozza) e Virtus-Olimpia Milano (ore 18,15, Segafredo Arena). Quindi il consiglio spassionato è di limitare gli spostamenti e soprattutto lasciare a casa la macchina per evitare e limitare possibili ingolfamenti della viabilità, visto il numero e l’importanza degli eventi in programma in un’unica giornata.

Tornado a parlare di sport fra i favoriti della maratona c’è il tedesco primatista della 100 chilometri Felix Weber che arriverà in bicicletta direttamente dalla Germania, come da sua tradizione. Sceso dal sellino indosserà le scarpe da corsa, una filosofia di vita la sua. Ma ci sarà anche il beniamino di casa, il bolognese David Colgan, già vincitore nel 2023 ed esperto triatleta.

In campo femminile Federica Moroni cercherà il tris dopo i successi del 2021 e 2024.

Sulle tre distanze competive sono 7.000 gli iscritti con il 33% di stranieri soprattutto inglesi, francesi e tedeschi.

Matteo Alvisi