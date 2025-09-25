Domenica novanta associazioni, in campo sessanta discipline. Una festa chiamata ’Sport Day’. Luci sui Giardini Margherita

Anche quest’anno ai Giardini Margherita, sarà tempo di Bologna Sport Day. Il countdown è già cominciato e domenica è dietro l’angolo, dalle 10 alle 18, per 8 ore di sport accessibile a tutte e tutti, abbattendo ogni barriera di età, genere e abilità fisica, immersi nel polmone verde della città. Lo sport è e deve essere di tutti, questo il motto del Bologna Sport Day, una festa, nonché un’occasione per celebrare il movimento, il benessere e la voglia di stare insieme, uniti dai valori dello sport, scegliendo all’interno di una vastissima vetrina di discipline, toccando con mano e sperimentando con gusto e nel rilassante verde dei Giardini.

Saranno presenti 90 associazioni del territorio, per offrire a tutti la possibilità di cimentarsi in circa 60 discipline diverse. Questo, grazie alla collaborazione di Sport e Salute, Coni, Cip ed enti di promozione sportiva, che daranno vita ad un’offerta ampia e variegata che spazia dagli sport più noti a quelli meno convenzionali.

Un aspetto fondamentale e distintivo dell’evento è l’approccio inclusivo, che consentirà appunto la prova di molte discipline a persone con disabilità, in un contesto integrato. Lo sport, dunque, come un potente veicolo di aggregazione e un diritto universale: saranno presenti percorsi specifici pensati per essere accessibili e divertenti per tutti coloro che li vorranno sperimentare. Domenica inoltre, sempre ai Giardini Margherita e sempre nel contesto del Bologna Sport Day, all’interno delle Serre dei Giardini Margherita, si svolgerà l’edizione 2025 di "Cosa abbiamo in Comune", la presentazione dell’offerta formativa delle realtà educative e culturali cittadine per le scuole e per il tempo libero, con uno sguardo all’anno scolastico, dove insegnanti, dirigenti, educatori, ma anche genitori, potranno conoscere le opportunità culturali, artistiche, scientifiche e ambientali offerte, sottolineando ancora una volta quanto sia fondamentale la reciproca responsabilità tra scuola e genitori per l’educazione delle nuove generazioni e dando forza all’idea di continuità educativo-didattica casa-scuola.

E saranno più di 90 i soggetti che si metteranno in mostra durante l’open day, tra istituzioni, fondazioni, enti, associazioni e importanti realtà del territorio metropolitano, che si proporranno come importanti interlocutori del mondo della scuola, per l’arricchimento dei percorsi formativi degli studenti e del tempo libero. Solo quattro giorni, e sarà tempo di far correre corpo, mente e cuore, nel villaggio sportivo più suggestivo e ampio della fine estate bolognese: un luogo di incontro e di scoperta, dove la competizione lascia il posto al divertimento e alla curiosità. Anche quest’anno, la manifestazione è stata inserita all’interno della Settimana Europea dello Sport, con il logo #BeActive.