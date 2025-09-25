Acquista il giornale
Domenica novanta associazioni, in campo sessanta discipline. Una festa chiamata ’Sport Day’. Luci sui Giardini Margherita

Anche quest’anno ai Giardini Margherita, sarà tempo di Bologna Sport Day. Il countdown è già cominciato e domenica è dietro...

di GIOVANNI POGGI
25 settembre 2025
L’assessora Roberta Li Calzi (Schicchi)

Anche quest’anno ai Giardini Margherita, sarà tempo di Bologna Sport Day. Il countdown è già cominciato e domenica è dietro l’angolo, dalle 10 alle 18, per 8 ore di sport accessibile a tutte e tutti, abbattendo ogni barriera di età, genere e abilità fisica, immersi nel polmone verde della città. Lo sport è e deve essere di tutti, questo il motto del Bologna Sport Day, una festa, nonché un’occasione per celebrare il movimento, il benessere e la voglia di stare insieme, uniti dai valori dello sport, scegliendo all’interno di una vastissima vetrina di discipline, toccando con mano e sperimentando con gusto e nel rilassante verde dei Giardini.

Saranno presenti 90 associazioni del territorio, per offrire a tutti la possibilità di cimentarsi in circa 60 discipline diverse. Questo, grazie alla collaborazione di Sport e Salute, Coni, Cip ed enti di promozione sportiva, che daranno vita ad un’offerta ampia e variegata che spazia dagli sport più noti a quelli meno convenzionali.

Un aspetto fondamentale e distintivo dell’evento è l’approccio inclusivo, che consentirà appunto la prova di molte discipline a persone con disabilità, in un contesto integrato. Lo sport, dunque, come un potente veicolo di aggregazione e un diritto universale: saranno presenti percorsi specifici pensati per essere accessibili e divertenti per tutti coloro che li vorranno sperimentare. Domenica inoltre, sempre ai Giardini Margherita e sempre nel contesto del Bologna Sport Day, all’interno delle Serre dei Giardini Margherita, si svolgerà l’edizione 2025 di "Cosa abbiamo in Comune", la presentazione dell’offerta formativa delle realtà educative e culturali cittadine per le scuole e per il tempo libero, con uno sguardo all’anno scolastico, dove insegnanti, dirigenti, educatori, ma anche genitori, potranno conoscere le opportunità culturali, artistiche, scientifiche e ambientali offerte, sottolineando ancora una volta quanto sia fondamentale la reciproca responsabilità tra scuola e genitori per l’educazione delle nuove generazioni e dando forza all’idea di continuità educativo-didattica casa-scuola.

E saranno più di 90 i soggetti che si metteranno in mostra durante l’open day, tra istituzioni, fondazioni, enti, associazioni e importanti realtà del territorio metropolitano, che si proporranno come importanti interlocutori del mondo della scuola, per l’arricchimento dei percorsi formativi degli studenti e del tempo libero. Solo quattro giorni, e sarà tempo di far correre corpo, mente e cuore, nel villaggio sportivo più suggestivo e ampio della fine estate bolognese: un luogo di incontro e di scoperta, dove la competizione lascia il posto al divertimento e alla curiosità. Anche quest’anno, la manifestazione è stata inserita all’interno della Settimana Europea dello Sport, con il logo #BeActive.

