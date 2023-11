Domenica speciale. Dragons contro Union. Il derby del riscatto. Sarà show sul parquet

È tempo di derby in serie C maschile. Oggi pomeriggio (palla a due alle 18) alle Toscanini i Dragons ospitano la Union Basket Prato. La voglia di riscatto da parte di entrambe le squadre tantissima. Sibe Gruppo AF Prato, dopo un periodo intermittente, anche per le assenze di pedine cardine come Smecca e Staino, vorrà riprendere il cammino verso la prima posizione nel girone A. "I nostri avversari hanno giocatori di esperienza e qualità per la categoria, come Biagi, Corsi, Bogani, Cavicchi, Municchi, Dionisi, oltre all’ex capitano della nostra squadra Under 18 gold e Under 20, Gianluca Saccenti, con il quale abbiamo vinto 2 titoli regionali – spiegano coach Pinelli e il suo vice, Marco Gabbiani –. Noi siamo alla prese con qualche problemino di organico e affronteremo una squadra più dinamica e fresca". Sul fronte opposto anche l’Union Basket ha voglia di risollevarsi in classifica e ha appena tesserato il nuovo allenatore, Tommaso Paoletti, ex Commissario tecnico territoriale per la Toscana dal 2012 al 2016, con alle spalle diverse esperienze con le nazionali giovanili come assistente, con la grande soddisfazione di aver partecipato ai giochi olimpici giovanili che si sono svolti in Ungheria nel 2016. Per lui subito uno scoglio enorme al debutto.