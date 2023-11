"Donald Spav vince la prova Gentleman al Visarno"

Nella prova Gentleman (montepremi euro 3.850) d’apertura dell’ultimo convegno al Visarno "Cesare Meli" otto cavalli di 4 anni si sono sfidati sui 2020 metri. La quotata Diva Indal, con Max Castaldo, andava in testa su Don Toni Jet, Dessie dei Greppi e Dubai Grad. Teneva però un’andatura lenta e ai 600 metri Donald Spav avanzava verso la battistrada Diva Indal che chiudeva il primo km senza impressionare, per poi accelerare con un quarto in 30.8. Donald Spav, con Sandro Gori, attaccava con due fendenti in 14.3 e 14.9 per l’ultima curva ed in retta d’arrivo passava in testa per vincere in 1.16.7. Doritos Bi chiudeva secondo, Diva Indal terza e a seguire Don Toni Jet.

F. Que.