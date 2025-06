Donati, un fisico mondiale: "Commosso per l’inno"

di Massimo Bagiardi

Davide Donati concede il bis. Nel 2024 l’atleta sangiovannese si laureò ad Amsterdam campione del mondo professionista gran master over 50 nella federazione natural body building, a Salou (Barcellona) ha nuovamente alzato le braccia al cielo confermandosi iridato nella "World Champion Inba Pnba" alla quale hanno partecipato 190 atleti provenienti da tutto il mondo e, tra questi, i migliori 5 della categoria nella quale gareggiava Donati arrivati dall’America, Australia, Inghilterra e Germania. 54 anni compiuti, fin da piccolo ha sempre nutrito la passione per la palestra e i pesi nello specifico grazie ai quali, col tempo, non solo s’è costruito una professione ma raccolto anno dopo anno grandi soddisfazioni fino ad entrare a far parte della nazionale Nbfi, federazione natural body building più prestigiosa d’Italia presieduta da Sandro Ciccarelli fondatore del natural body building in Italia.

Passo dopo passo il suo sogno cullato fin da piccolo si è meritatamente materializzato: "Dopo essere stato proclamato atleta dell’anno a – afferma il Donati – mi sono confermato campione del mondo nella mia categoria nonostante abbia avuto un piccolo infortunio al ginocchio due mesi prima della gara che poteva mettermi fuorigioco. E’ una soddisfazione immensa, alzare il tricolore e cantare l’inno italiano di fronte a tante persone e al cospetto di avversari altrettanto ben definiti. D’altronde si lavora sempre per un preciso obiettivo: arrivare avanti all’avversario, pur sapendo che sulla tua strada troverai sempre grandi ostacoli. Oltre che un lavoro la mia è proprio una grande passione". Quella del campione sangiovannese come si può immaginare è una vita fatta di tanti sacrifici, dai cinque pasti al giorno fino ai tre allenamenti, sempre racchiusi nell’arco delle 24 ore, per prepararsi come si deve a appuntamenti del genere. Sgarri nemmeno l’ombra, un’alimentazione assolutamente bilanciata anche in previsione del grande appuntamento del natural olympia previsto a Las Vegas per novembre che lo vedrà di nuovo protagonista: "E per l’occasione sarò premiato e inserito nell’hall of fame della federazione americana, E anche qui sarà un’emozione unica. Nel frattempo mi preparo e spero di poter raccogliere altri successi pure in questa occasione, non mi fermo assolutamente un attimo perché voglio continuare in in questo grande percorso che mi sta portando non solo risultati veri e propri, ma anche grandi soddisfazioni".