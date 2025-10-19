Dopo il terribile incidente di marzo, il pilota persicetano torna in pista nel Circuito Auto Storiche. Veronesi rivede il semaforo verde: "E’ stata dura, non mi sono arreso»

Pierluigi Veronesi si rimette al volante e questa volta lo fa per guidare veramente. Il pilota di San Giovanni in Persiceto ha infatti annunciato la sua partecipazione al Campionato Italiano Velocità del Circuito Auto Storiche, appuntamento che si terrà al Misano World Circuit dal 24 al 26 ottobre. Si tratterà di un debutto assoluto per il driver bolognese alla guida di un’auto storica ma oltre a questa prima esperienza l’attenzione sarà tutta sul suo rientro in pista a poco meno di 8 mesi dal terribile incidente nel quale è rimasto coinvolto lo scorso marzo mentre si trovava al volante della sua Lamborghini per i test invernali. Un urto a oltre 200 km/h, cinque costole rotte in maniera scomposta e una serie di altri danni fisici che avevano messo anche in dubbio il suo recupero completo. Il tutto avvenuto proprio in un momento di svolta per la sua carriera, dopo titolo di vice campione nel 2023 nel campionato GT4 Italy e la conquista del titolo in classe Porsche nel campionato Super Sport GT del 2024. Tanta fisioterapia e determinazione hanno permesso a Veronesi di ritornare prima in piedi e poi in auto, tentando così questo primo approccio che ci dirà molto su un eventuale futuro da protagonista nel mondo delle corse.

"È stato un periodo duro, ma non mi sono arreso, e adesso voglio tornare in pista – racconta il pilota di San Giovanni in Persiceto –. Esordirò direttamente nelle prime libere a Misano, non ci saranno test prima. Non nascondo che tornare al punta-tacco, correndo su vetture più delicate, non sarà facile. Ormai siamo abituati ad auto con Abs e controllo di trazione, ma sono molto felice di affacciarmi a questa realtà, mi stimola tantissimo. Mi ricorda il fascino crudo e autentico della EuroNascar, credo che solo nelle storiche si possa ritrovare quel tipo di emozione".

Al di là dell’emozione e di una nuova prova in cui cimentarsi per capire anche se potersi spingere oltre in ottica 2026, questa nuova esperienza rappresenta anche un nuovo modo per Veronesi per misurarsi con una realtà inedita: "Voglio affacciarmi a questo mondo e l’intento è quello di riuscire a correre il campionato il prossimo anno. Grazie alla Gtm Motorsport e a Vito Truglia, a Misano avrò la possibilità di debuttare alla guida della TVR Tuscan bianca, condividendo il sedile con Thomas Giovannini. Ringrazio tutti per la fiducia e l’opportunità: affrontare la gara di Misano con una vettura con guida a destra e cambio a sinistra sarà una bella sfida, ma non vedo l’ora di tornare in pista". E in attesa di vedere il driver bolognese di nuovo al volante, proprio Veronesi prosegue la sua attività di coaching con la V-Academy seguendo i giovani talenti del Motorsport e formandoli per provare a dargli un futuro nel settore: proprio nei giorni scorsi il progetto ha visto il successo di Eric Brigliadori, laureatosi campione nel TCR DSG Italy grazie a SF Squadra Corse, team Cupra Italia.