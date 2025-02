Dopo quasi un mese, riecco le corse all’ippodromo. Il gran ritorno all’Arcoveggio. Un giovedì ricco di ospiti e gare

E’ un ritorno in grande stile quello di domani all’ippodromo Arcoveggio. Dopo quasi un mese di sosta il trotter bolognese riaprirà i battenti con un’affollata riunione ricca di ospiti e contraddistinta da proposte tecniche di rilievo. Il programma prevede anche, nell’immediatezza del prologo pomeridiano, la prova pubblica che il campione Vernissage Grif effettuerà in vista della possibile partecipazione al Criterium de Vitesse del 9 marzo a Cagnes sur Mer.

Il via alle corse è fissato per le 14.40 con il ’Premio Comoda’ in cui saranno protagonisti dodici soggetti in cerca di esperienze agonistiche, una sfida che vede i top driver italiani presentare allievi ancora acerbi ma dalle solide genealogie, come Giulietta Jet che il duo Sarzetto/Farolfi ripropone fidando nell’eccellente sorteggio, oppure il debuttante Giorgio Joy reduce da un’eccellente qualifica e i toscani Gialissa e Glorious Men.

I cavalli di tre anni sono in scena anche alla terza e alla quinta. Nel ’Premio Malaika’, Gradiska D’Aghi sembra avere chiari progetti di fuga che presumibilmente verranno contenuti da avversarie agguerrite come Glamour Giò e Georgia mentre la quinta corsa, ’Premio Apocino’, sono vari i soggetti che sicuramente daranno prova del loro valore ad iniziare dalla scandinava Massilia, scuola Gocciadoro e giubba del fuoriclasse serbo Nikola Jokic, per continuare con Grillo Jet, rappresentante della coppia degli Andrea Sarzetto e Farolfi e Gigaveloce, italiano di giubba transalpina da qualche settimana agli ordini di Andrea Bigliardi.

Per il ’Premio Detosco - Tris Quarté - Quinté’, in programma alle ore 18.10, saranno in pista 18 coppie su tre nastri. La tipologia della contesa si confà particolarmente alle caratteristiche degli estremi penalizzati come Catman di Celle in coppia con Alessandro Gocciadoro, Bluff di Greppi con il quasi omonimo Antonio e All About Bi, interpretato da Manuel Pistone. Risalendo le fila, sono possibili gli inserimenti per Zar dei Baba, per Zingaro Gadd e per Dandy de Godrel, transalpino al debutto in Italia dopo un intermezzo maltese ed in questa occasione affidato a Roberto Vecchione.

Anche i gentlemen driver avranno un loro spazio all’interno del pomeriggio di riapertura, la seconda corsa ’Premio Calandrone’, è una sfida quantomai incerta in cui il penalizzato Constantin Ferm e il campano Vincenzo d’Alessandro saranno in grado di recuperare i venti metri di handicap ed inseguire gli attesi binomi formati da Ellington Treb e Matteo Zaccherini nonché da Duplo e Massimiliano Michelotto.

Domani nel corso del pomeriggio verrà offerto un brindisi al pubblico presente per festeggiare il Carnevale.

Il prossimo appuntamento con le corse all’ippodromo Arcoveggio di Bologna è per giovedì 6 marzo.