Doppia sconfitta per Swim Project: battute Verona e Preganziol

Doppia sconfitta, sabato scorso a Verona e Preganziol, per le formazioni di pallanuoto della Swim Project sia della prima squadra che delle compagine Juniores. La prima squadra ha perso contro Rari Nantes Verona per 19-3, match in un’unica direzione a favore dei veronesi che si giocano il secondo posto e l’accesso ai play off per salire in serie B. Sconfitta anche per la categoria Juniores contro Stilelibero Preganziol, match che proietta già al prossimo anno, i tanti giovani della categoria Ragazzi in rosa per testare la squadra in vista della futura stagione. Primo tempo con parecchi cambi di fronte che premia Preganziol in attacco, fino al 2-0.

Pavanati segna su rigore il 2-1, ma i padroni di casa premono e il primo parziale finisce sul 5-1. Secondo tempo coi padroni di casa sempre in attacco e gara che infine si chiude sul 12-3. Mister Matteo Armari si dice soddisfatto della prestazione generale, in proiezione fanno ben sperare i tanti giocatori tra il 2011 e 2012 scesi in acqua contro atleti del 2007 e 2008. Swim Project Codigoro ha poi partecipato sabato 24 maggio, ai campionati di nuoto di Msp Italia presso la piscina di Comacchio, prima manifestazione organizzata del circuito e ottimi risultati per i colori codigoresi, aumentando il medagliere della squadra.

Thomas Succi, oro nei 25 Stile e bronzo nei 25 dorso; Greta Massarenti, bronzo nei 50 Stile e 50 Dorso; Chiara Modena bronzo nei 50 Dorso e nei 50 Stile; Alessia Prisecaru, argento sia nei 50 stile che nei 50 Dorso; Michele Trasforini, argento nei 50 e nei 50 Stile; Matilda Zucchini oro nei 50 Delfino a argento nei 50 Stile; Edoardo Fabbri, bronzo nei 50 Stile come Gabriele Mazzini nei 50 Rana.

L’allenatrice Nicole Farinelli, che ha accompagnato per tutta la durata i propri atleti, contenta per le prestazioni dei propri ragazzi che sono riusciti comunque a concludere in bellezza la giornata, portandosi a casa una nuova esperienza che non dimenticheranno facilmente.

c. c.