Doppia sfida a Modena: New Rimini cerca i playoff con Sosa in campo

Doppia trasferta per New Rimini, che oggi sarà a Modena per due gare importanti ai fini della classifica. Playball alle 15 e alle 20, con gli emiliani terzi e i Pirati quarti, entrambe ancora alla caccia dei primi due posti che significherebbero playoff.

New Rimini, che dopo la gara di oggi ne avrà cinque di fila in casa (compreso il recupero di mercoledì 18 con Godo), vuole prendere l’ultimo treno e, per farlo, avrà bisogno di un contributo di alto livello da parte di tutti. Compreso Kevin Sosa, che dovrebbe avere più spazio dopo la fugace apparizione della settimana scorsa successiva al lungo infortunio alla spalla.

I partenti saranno gli stessi, con Aiello a occuparsi di gara1 ed Herrera proprietario di gara2. "Dobbiamo giocare senza guardare la classifica – dichiara il pitching coach, Daniele Del Bianco -, si va lì per vincere e basta".

Questo pomeriggio Modena proporrà sul monte Infante (0-2, 3.86), mentre stasera sarà la volta di una coppia di qualità come quella formata da Almora (2-0, 0.47) e Calero (2-1, 2.28). Nel box, gli emiliani possono contare sulla vena di Russo (417), Guevara (341), Vasquez (341) e Infante (333).

Le due squadre mostrano diverse similitudini in tanti reparti statistici, con Modena a farsi preferire di poco per media battuta (265 a 245) e media pgl (3.05 a 3.23), mentre New Rimini ha messo a segno più strikeout (124 a 117) e battuto più fuoricampo (10 a 1).

I Pirati saranno senza Mattia Leon Ruggeri e Tommaso Metalli Grisetti, entrambi classe 2007, impegnati da domani a sabato prossimo al Torneo di Ratisbona, in Germania, con la Nazionale azzurra Under 18.