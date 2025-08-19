Doppia sfida ai Mondiali Trapiantati. Serra a caccia di altre medaglie

C’è anche l’Emilia-Romagna nella squadra italiana che sta partecipando ai Giochi Mondiali dei Trapiantati, in Germania a Dresda, sino a domenica. Con lo sport protagonista di rinascita, quattro gli atleti nostrani in gara nei World Transplant Games e tra questi anche il forlimpopolese Gianni Serra, 49 anni, ora residente a Reggiolo – dove è stato giocatore e allenatore nella locale squadra di basket in serie D – trapiantato di rene nel 2020.

Un rene che, tra l’altro, gli è stato donato dal fratello Enrico, più giovane di lui di otto anni e oggi residente a Pinarella. Il tutto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna in seguito a una pesantissima colica renale.

Eppure Gianni Serra, da sempre sportivissimo e appassionato di basket, è riuscito a passare oltre il momento negativo, convogliando le energie nello sport e diventando un punto di riferimento della nazionale italiana trapiantati. Il romagnolo parteciperà il tornei di pallavolo e basket 3x3: in entrambe le discipline ha già ottenuto la medaglia d’oro ai Giochi Mondiali Trapiantati tenuti a Perth in Australia nel 2023.

Il torneo di basket è già iniziato ieri e vede Serra in campo nel 3x3, oggi presente anche ai Giochi Olimpici, assieme a Marcello Bonifacio Bernabeo, Marco Mestriner, Luca Sinagra, Andrea Somenzi e Laura Baleani. Il volley, invece, avrà inizio domani alla Joynext Arena di Dresda con l’Italia che affronterà prima l’Argentina, poi gli Stati Uniti, per chiudere alle 12 contro i padroni di casa della Germania, prima delle fasi finali.

Assieme a lui un altro romagnolo, il cervese 53enne Achille Abbondanza, un trapiantato di polmoni nel 2022: al suo esordio mondiale, parteciperà ai 30 chilometri di ciclismo su strada, a nuoto e atletica leggera.

Poi gli altri due corregionali. Luca Colli, 50 anni, di Montecchio Emilia, trapiantato di rene da dieci anni. Ha conquistato il bronzo nel tennis nell’ultima edizione di Perth e due ori agli Europei; è l’attuale campione nazionale della disciplina. Infine Luca Sinagra, 28 anni, di origine siciliana e adottato da Bologna, trapiantato di rene dal 2016.

I quattro atleti fanno parte della Nazionale Italiana Trapiantati guidata da Aned Aps, che ha portato a Dresda 59 azzurri. La loro presenza è anche il frutto di un territorio che investe sullo sport come strumento di salute: la Regione Emilia-Romagna, infatti, ha avviato da tempo un programma specifico di follow-up e incentivazione alla pratica sportiva dopo il trapianto. Un percorso che trova un sostegno concreto anche grazie all’Associazione forlivese Morgagni Malattie Polmonari, al fianco degli atleti emiliano-romagnoli nel diffondere la cultura del dono e della prevenzione.

Questa sinergia avrà un’ulteriore tappa il 12 e 13 settembre, quando Forlì ospiterà la nuova edizione di Sharing Breath, evento dedicato al respiro, alla salute e alla solidarietà, in cui sport e testimonianze si intrecciano per dare voce alla speranza.