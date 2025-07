Doppia vittoria nel match decisivo con la Sestese. Il Bsc brinda al successo. Le Under 13 si laureano campionesse regionali

Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono campionesse regionali. Un traguardo importante, fatto di successi, di riscossa, di crescita e di (tanto) divertimento. "Dopo la prima sconfitta al debutto stagionale – commenta il manager Fiorenzo Cappuccio – c’è stata una reazione importante delle ragazze. Con la vittoria nella seconda gara agli extra inning abbiamo macinato punti e vittorie sempre più convincenti. Il Torneo di Bollate, inoltre, ha permesso al gruppo di cambiare passo, prendere ancora più coscienza della propria forza e chiudere questa fase di stagione con due vittorie pesanti contro la Sestese".

I due match che hanno incoronato le biancorosse hanno registrato una doppia vittoria per 12-4 e 10-5. "Siamo un gruppo affiatato – continua Cappuccio –, capace di integrare alla perfezione anche le ragazze in prestito dal Firenze Softball. Le ragazze si sono allenate sempre con grande impegno, con voglia di migliorare e con il sorriso. Ringrazio infine tutti i membri dello staff, ovvero Angela Cisternino, Franca Pastarini e Kelly Childers, senza di loro non sarebbe stato possibile raggiungere un risultato così importante".