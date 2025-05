Doppia vittoria per Macerata Boxing Club: Abazi e Ciccalè campioni regionali Elite

Doppia vittoria per la Macerata Boxing Club che fa il pieno di oro con due atleti che vincono la finale del campionato regionale Elite. Ernis Abazi e Leonardo Ciccalè, guidati dai tecnici Luca Crucianelli e Luca Pucci, si sono aggiudicati il titolo accedendo alle fasi successive dei campionati italiani assoluti. Le gare si sono svolte ad Ascoli e sono state organizzate dalla Ascoli Boxe. Molto tecnico e con un ottimo gioco di gambe Abazi, più sanguigno e portato allo scontro a corta distanza Ciccalè, i due pugili hanno caratteristiche molto diverse e si sono scontrati con avversari di altrettanto di valore tecnico.

Degno di nota l’esordio negli Elite del giovanissimo Leone Messi che si è distinto per grande capacità tecnica e caparbietà arrivando in semifinale, dimostrando di essere all’altezza di avversari con maggiore esperienza. Il prossimo appuntamento pugilistico sarà la Francia, l’8 giugno a Lione, dove tre pugili della Macerata Boxing Club sono stati selezionati in una rappresentanza di dieci pugili marchigiani per scontrarsi con una selezione di pugili francesi.

Luca Pucci e Luca Crucianelli, che da anni formano e seguono i loro pugili, hanno fondato una società maceratese con una nuova palestra di boxe, che a breve verrà inaugurata ufficialmente, per proseguire la tradizione della città, dando alla società i colori bianco e rosso. Grande soddisfazione per la vittoria del campionato e per quelle ottenute durante tutta la stagione pugilistica, da parte del consiglio direttivo che compone la Macerata Boxing Club, a cominciare dal presidente Antonio Cervigni, da sempre attivo nel pugilato, dai consiglieri Samuele Antinori, maceratese ex campione italiano dei pesi massimi e Noemi Tiofilo, che è anche un’atleta della palestra. "Abbiamo creato una società di persone – sottolineano i due tecnici – che oltre ad essere amiche, amano questo sport e lavorano attivamente insieme con l’unico obiettivo di portare il pugilato maceratese al massimo livello. Siamo stati sostenuti dai nostri sponsor e dai tantissimi ragazzi che ci hanno seguito in questa impresa che hanno creduto in noi, e i risultati che stiamo ottenendo ci stanno dando ragione".

Lorenzo Fava