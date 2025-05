Doppia vittoria veneta al 'Città di Cona': trionfano Filippi e Bragante

Al ‘Città di Cona’ doppia vittoria veneta con Filippi e Bragante. Si è tenuto ieri lo storico evento podistico giunto alla quarantanovesima edizione, una delle classiche del podismo ferrarese, organizzata dalla Folgore Cona del presidente Fabio Nava. Un appuntamento che ha visto al via oltre duecento partecipanti tra atleti competitivi e ludico motoria. Nel programma di giornata i primi a partire sono stati quelli delle categorie giovanili, con la mini podistica di 1,2 km, che hanno percorso lungo la via Comacchio il centro di Cona. Al termine è stata la volta della prima competitiva assoluta sulla distanza dei 5 km. Ai nastri di partenza la categoria femminile, una gara che ha visto protagonista la rodigina Sara Bragante, che ha staccato la giovanissima centese Melissa Pezzini. È stata poi la volta della partenza riservata alla gara più attesa, la competitiva maschile, categoria seniores e amatori, che ha visto gli atleti sfidarsi sulla distanza dei 10 km, ovvero due giri da 5km. Una cronaca della gara che ha visto fin dai primi 5 km delinearsi con gli atleti più attesi, tra il padovano Marco Filippi che ha duellato fino alla fine con Rudy Magagnoli, per poi staccarlo nella parte finale. Il percorso è rimasto quello collaudato negli anni. Partenza da Cona sulla via Comacchio raggiungendo Cocomaro di Cona, poi svolta per via della ginestra a Cocomaro di Focomorto, via Trigaboli per raggiungere l’arrivo a Cona. Spazio poi per le premiazioni svolte alla presenza del presidente dell’atletica Folgore, Fabio Nava. Tra le donne il podio assoluto finale, quindi, ha visto la vittoria di Sara Bragante (Run It) con il tempo di 18.08, seconda Melissa Pezzini (Polisportiva centese) 18.42 e terza Rosanna Albertin (Corriferrara) 18.56. Il podio assoluti maschili sulla distanza dei 10 km, vittoria per Marco Filippi (Team Km sport Pd) 31.50, Rudy Magagnoli (Corriferrara) 31.52 e Angelo Marchetta (Salcus) 32.05. La classifica delle società più numerose è stata vinta dalla Quadrilatero.

Mario Tosatti