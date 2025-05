Doppio oro per San Marino nel tiro a volo ai Giochi dei Piccoli Stati

Doppio oro nel tiro a volo per San Marino nella seconda giornata dei Giochi dei Piccoli Stati, in corso di svolgimento ad Andorra. A conquistare le preziose medaglie sono due habitué di imprese del genere, due che hanno già regalato al Titano la gioia di una medaglia olimpica a Tokyo 2020. Si tratta di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, grandi protagonisti ieri nelle rispettive gare.

Perilli ha vinto un testa a testa con la cipriota Koukkoulli, medaglia d’argento davanti alla compagna di squadra Konstantinido. Con 20 piattelli pari dopo il primo sbarramento, le due tiratrici hanno proceduto sulla parità fino agli ultimi cinque piattelli, dove la sammarinese è stata perfetta al contrario della cipriota (38 a 36). "Ero venuta qui per vincere l’oro – ha detto Perilli –. Dopo la delusione di Malta lo volevo intensamente e mi ero preparata bene per questo obiettivo. Stamattina ho accusato un po’ di tensione nella prima serie, poi sono tornata serena. Anche in finale sono partita tranquilla, poi dal secondo giro ho iniziato a sentirla, ma grazie allo sguardo di Luca sono riuscita a tornare concentrata e alla fine è andata. Sono molto contenta della gara".

Gran prestazione di Berti nella finale maschile. Medaglia assicurata abbastanza presto e oro arrivato invece sul filo di lana col 41 a 40 nei confronti del cipriota Kiriakou. "Confermarsi è sempre difficile – dice Berti –, soprattutto con dei tiratori agguerriti come loro che me l’hanno fatta sudare, questa medaglia. Sono contento".